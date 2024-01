FE | Un buon inizio di stagione per DS Penske

Pienamente carico. Come il resto della squadra, dopo le incoraggianti sessioni al simulatore, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne sono arrivati sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico con intenzioni ben precise. "Abbiamo lavorato senza sosta e abbiamo tutte le ragioni per credere in noi stessi", aveva commentato Stoffel Vandoorne prima della gara. "Naturalmente sappiamo che anche i nostri rivali hanno fatto progressi, ma noi abbiamo imparato moltissimo nel nostro primo anno con la Gen3. Sentiamo che la squadra è determinata e più forte e questo ci permette di iniziare positivamente il campionato".

Questo fine settimana, oltre al fatto che si trattava della prima gara della stagione, c'erano alcuni elementi chiave da tenere in considerazione. Innanzitutto, la posizione geografica del circuito: situata a 2.200 metri di altitudine, l'aria di Città del Messico è un po' più povera di ossigeno. Questo aspetto può provocare mal di testa al pilota e influisce sulla qualità del raffreddamento delle vetture. È anche un luogo in cui le temperature variano notevolmente.

"Tra le prove alle 7:30 del mattino e la gara nel pomeriggio, la differenza di temperatura può essere notevole", continua Vandoorne. "La pista cambia molto e bisogna fare una buona qualifica per avere la possibilità di finire in una buona posizione".

Foto di: DPPI Stoffel Vandoorne, DS Penske, Jean-Eric-Vergne, DS Penske

La scienza delle corse

La prima sessione di prove libere (venerdì pomeriggio), intervallata da due bandiere rosse, non ha permesso di definire una gerarchia iniziale. Così, la mattina seguente, dopo alcuni giri di riscaldamento, è iniziata la messa a punto delle vetture. Durante questa sessione, i tempi sono scesi abbastanza rapidamente, avvicinandosi alla pole position dello scorso anno, ma a più di un secondo dal record del circuito. Vandoorne e Vergne, quinto e ottavo, erano a meno di mezzo secondo dal tempo di riferimento, il che suggerisce che i piloti DS Penske fossero stati prudenti.

Nelle qualifiche, Vandoorne è passato ai quarti di finale, ma JEV non ha passato il turno per 13 centesimi di secondo. Qualificatisi all'ottavo e al decimo posto in griglia, i due hanno poi condotto una gara intelligente, con Vergne che è riuscito a guadagnare quattro posizioni e a tagliare il traguardo in sesta posizione.

"Sono soddisfatto dei progressi fatti con la gestione di gara della mia auto", ha dichiarato JEV dopo il traguardo. "Non sono andato molto bene in qualifica, ma abbiamo recuperato quattro posizioni grazie alla nostra buona strategia in gara. È un peccato che su questo circuito non si possa sorpassare facilmente con questo tipo di auto, perché avevo un passo e sufficiente energia per provare a portare a casa una posizione migliore al traguardo".

Foto di: DPPI Jean-Eric-Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Anche l'ottavo posto di Vandoorne merita un'attenzione particolare, perché il campione del mondo 2022 ha iniziato questo fine settimana una nuova collaborazione con Kyle Wilson-Clarke, ex ingegnere Porsche di Pascal Wehrlein, passato a DS Penske all'inizio di gennaio. Il mantenimento della posizione di partenza, nonostante i due uomini lavorino insieme solo da pochi giorni, è di buon auspicio anche per il resto della stagione.

Tra quindici giorni, la Formula E tornerà sul circuito di Diriyah, alla periferia di Riyadh in Arabia Saudita, per due gare che inizieranno nel tardo pomeriggio, una volta calata la notte.