FE | Stagione 10: il nuovo volante garantisce più configurazioni

Il 2023 è stato l’anno delle rivoluzioni tecniche nel mondo della Formula E, soprattutto grazie all’arrivo della Gen 3, la monoposto di nuova generazione che ha rappresentato un salto tecnologico in termini di efficienza e recupero di energia. Miglioramenti possibili anche grazie al lavoro svolto dietro le quinte dagli ingegneri che hanno collaborato alla realizzazione della vettura e i vari fornitori, i quali a loro volta hanno contribuito nella produzione e sviluppo degli elementi, come la batteria e i motogeneratori.

Tuttavia, non tutte le novità della Gen 3 hanno fatto immediatamente il loro debutto nella Season 9 della serie elettrica, complici alcuni contrattempi che hanno ritardato l’adozione. L’esempio calzante è quello legato all’Attack Charge, ovvero la procedura con cui la Formula E avrebbe voluto reintrodurre i pit stop per ricaricare rapidamente la batteria con un quantitativo di energia che poi sarebbe stato sfruttato in pista grazie all’attivazione di una mappatura che garantiva maggiori kW alla vettura.

Complici alcuni problemi di affidabilità e le difficoltà nel reperire tutta la strumentazione dai fornitori, si è poi deciso di rimandare l’Attack Charge alla Stagione 10, per quanto tutt’ora non sia stata fornita una deadline ufficiale. Ma la procedura di ricarica rapida non è stata l’unica novità che non ha fatto il proprio esordio con le monoposto di nuova generazione, dato che sono stati riscontrati dei problemi anche nel funzionamento dei LED che fino alla Stagione 8 indicavano l’attivazione del boost di potenza in qualifica e in gara con l’Attack Mode.

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images Dan Ticktum, Team ERT Formula E, ERT X24

Il cambio di volante è una scelta comune

A ciò si aggiunge anche un’altra novità inizialmente rimandata, ma che avrebbe dovuto fare il proprio debutto insieme alle vetture della Gen 3, ovvero l’adozione del nuovo volante standard. Dietro le quinte, infatti, la Federazione sta lavorando per la realizzazione di strumenti più accessibili a tutti i piloti, tra cui non solo il volante, ma anche la posizione dei pedali e la configurazione del cockpit. A lavorare su queste modifiche è stata infatti proprio la FIA in collaborazione con XAP, un’azienda che da anni fornisce non solo la Formula E, ma anche la Formula 2 e la Formula 3, che infatti in passato condividevano lo stesso identico volante, se non per piccole modifiche necessarie per adattarsi alle esigenze della categoria.

La Formula 3 era stata la prima a adottare la nuova strumentazione nel corso della stagione 2022, mentre per la Formula 2 si è attesa l’introduzione della nuova generazione di monoposto, che dovrebbe fare il proprio debutto proprio nel campionato che prenderà il via a breve. In occasione del lancio della monoposto F2 2024, gli organizzatori avevano sottolineato il lavoro della FIA su questo tema: “Abbiamo lavorato sul volante, perché abbiamo avuto piloti donne con dita un po' troppo corte per afferrare bene il volante, quindi ora abbiamo la possibilità di avere un volante più sottile per assicurarci che possano afferrarlo".

Il nuovo volante, che presenta comunque alcune variazioni necessarie per adattarsi alle necessità della categoria elettrica, come un maggior numero di selettori per garantire maggiori opzioni nella gestione del Powertrain, avrebbe dovuto fare il proprio debutto anche in Formula E all’inizio della scorsa stagione. Gli stessi piloti in realtà avevano avuto modo di provarlo sia al simulatore che in alcune sessioni di test privati nel corso dello sviluppo della Gen 3. Tuttavia, anche in questo caso si è poi deciso di posticiparne l’esordio di un anno, rimandando il tutto al 2024.

Photo by: Gianluca D'Alessandro Il volante utilizzato nella Season 9, lo stesso usato durante la Gen 2

I primi test con la nuova strumentazione

Proprio in previsione di questa “rivoluzione”, un primo test collettivo è stato effettuato durante lo shakedown dell’ultima tappa del mondiale 2023 a Londra, ovvero nella sessione del venerdì che precede la prima sessione di prove libere. Per il resto del weekend si è invece scelto di proseguire con la vecchia versione, in modo da non inserire un elemento di imprevedibilità in un appuntamento decisivo per l'assegnazione di entrambi i titoli. Un aspetto che, non a caso, molti piloti hanno criticato, sottolineando l’importanza di quel fine settimana.

I piloti hanno però avuto l’opportunità di prendere confidenza con l’impugnatura modificata e il nuovo design, entrambi rivisti rispetto alla precedente generazione. Inoltre, il test ha dato modo anche alla FIA e ai team di verificare che i sistemi di comunicazione, di collegamento e i relativi software funzionassero come previsto, in modo da avere il tempo di risolvere eventuali problemi durante la sosta estiva.

A Londra non si girava infatti con una configurazione completa, dato che non ancora tutti i pulsanti erano attivi, ma con una modalità provvisoria di test, utile proprio a verificare i sistemi fondamentali di base.

Photo by: Gianluca D'Alessandro Il nuovo volante che fa il proprio debutto nella Season 10

Nuove forme, ma anche più configurazioni

Il nuovo volante presenta una forma rivista rispetto al passato, in primo luogo per le dimensioni. Per renderlo più accessibile a tutti i piloti è stato deciso di ridurne la larghezza e modificare l’impugnatura, ora più sottile, il che ha però richiesto una riconfigurazione della disposizione dei pulsanti. Nella parte esterna sono infatti stati rimossi i due rotary che permettevano di configurare rapidamente alcuni elementi, come la ripartizione di frenata o le modalità di utilizzo a seconda delle preferenze dei team e dei piloti.

Quei due rotary sono stati inglobati nei quattro selettori che ora si trovano nella parte inferiore del volante, seppur con un’importante modifica. Se precedentemente i rotary che si trovavano nelle razze potevano essere utilizzati per modificare solo uno parametro specifico, come ad esempio la ripartizione della frenata o le modalità di utilizzo, i nuovi selettori garantiscono maggior libertà di manovra. A seconda delle preferenze delle squadre, ogni posizione del selettore può gestire un parametro differente, aumentando così le possibili regolazioni.

Allo stesso tempo, è stata modificata anche la disposizione e il numero di pulsanti, che passa da 10 a 12, con due ulteriori elementi posti nella parte inferiore accanto ai selettori, i quali saranno dedicati a funzioni secondarie non essendo a portata di dito, come ad esempio quella per segnalare un aspetto o un comportamento della vettura da rivedere alla telemetria. Nella parte superiore, invece, si possono trovare quelli generalmente più utilizzati, come il bottone per l'attivazione della Full Course Yellow, dell'Attack Mode, la regolazione della frenata, il pit limiter e la radio.

Photo by: Porsche Il nuovo volante della Porsche

In tema di comunicazioni radio, è interessante segnalare che in Formula E viene utilizzato l'alfabeto aeronautico ICAO, in modo da essere più chiari nelle indicazioni date ai piloti, cosa che non avviene ad esempio in Formula 1.

Altra importante differenza a livello di forme è che il nuovo volante è ora sviluppato in altezza piuttosto che in larghezza, il che ha richiesto anche di modificare la posizione dello schermo, più alta rispetto alla precedente generazione. Per il software di gestione e visualizzazione dei dati, invece, i team hanno totale autonomia, potendolo modificare a piacimento anche per adattarsi alle richieste dei piloti. Infine, nella parte posteriore sono state riviste anche le dimensioni delle leve, inclusa quella necessaria per l'attivazione della fase di regen per recuperare energia.