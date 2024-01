FE | Città del Messico: Wehrlein apre la stagione in pole position

Alla vigilia della stagione, Pascal Wehrlein aveva sottolineato la necessità di migliorare in qualifica, sessione in cui nel 2023 aveva spesso faticato venendo così costretto a dover affrontare una gara in rimonta. Porsche ha spiegato di aver lavorato duramente dietro le quinte sul software e le modalità per preparare al meglio il giro secco durante la sosta tra la Season 9 e la Season 10: il campionato non poteva iniziare nel modo migliore, perché a Città del Messico il tedesco ha conquistato la prima pole positon della stagione, battendo per circa due decimi e mezzo Sebastien Buemi nella finale.

Wehrlein è stato in grado di fare la differenza nel primo e nel secondo settore, dove è riuscito ad accumulare oltre tre decimi e mezzo di vantaggio, conquistando così anche la sua prima pole nell’era Gen 3. Nonostante gli sforzi di Buemi nell’ultimo intertempo, dove è riuscito a rosicchiare diversi centesimi, lo svizzero si è dovuto accontentare di una buona seconda posizione, che lo porterà a prendere comunque il via dalla prima fila con la possibilità di giocarsi la vittoria.

Sarebbe dovuto partire dal terzo posto Nick Cassidy, il quale aveva battuto Stoffel Vandoorne per oltre due decimi nel primo quarto di finale grazie a un ottimo secondo settore. A pesare su entrambi i piloti sarà però una penalizzazione per non aver rispettato correttamente il regime di bandiera rossa nel corso della prima sessione di prove libere del weekend, motivo per il quale arretreranno di una posizione sulla griglia di partenza. Al di là della sanzione si tratta comunque di un buon inizio per il neozelandese della Jaguar, alla sua prima esperienza con il team ufficiale, il quale era comunque riuscito ad accedere alle semifinali prima di essere battuto da Wehrlein in un duello che si è giocato sui centesimi. Cassidy prenderà il via dalla quarta posizione, mentre il francese della DS scatterà dalla quarta fila.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fuori nei quarti di finale anche Robin Frijns, il quale ha commesso subito un errore all’inizio del giro finendo leggermente largo, aspetto che ha favorito il passaggio del turno di Pascal Wehrlein, poi volato verso la finale. Per l’olandese si tratta comunque di un buon risultato al suo ritorno in Envison, ma soprattutto conferma anche la competitività del pacchetto Jaguar, che ha saputo portare tutte e quattro le “sue” vetture nelle prime otto posizioni.

Qualifica positiva anche per Max Gunther con la Maserati, che prenderà il via dalla terza posizione sfruttando le penalità che arretreranno Cassidy e Mitch Evans, battuto da Buemi nella seconda semifinale. Il marchio del Tridente aveva come grande obiettivo quello di iniziare la stagione con una buona competitività sulla scia dei progressi effettuati nella seconda metà dello scorso campionato: il target è ora quantomeno quello di ripetere la buona performance sul giro secco anche in gara, seppur non sarà semplice dato che alle sue spalle prenderanno il via rivali ostici desiderosi di risalire la classifica.

Nella top 8 Jake Hughes, il quale con la McLaren è tornato a dire la sua in qualifica, esattamente come era successo all’inizio della passata stagione: dopo un buon inizio, il britannico ha perso progressivamente terreno nei confronti dello svizzero, fino ad arrivare ad accusare oltre un decimo e mezzo di distacco.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

La prima esperienza di Norman Nato in Andretti non si è conclusa nel migliore dei modi, complice l’esclusione già nella prima fase dei gruppi con il quinto posto nella prima eliminatoria per circa un decimo nei confronti di Pascal Wehrlein, l’ultimo ad aver registrato un tempo sufficiente per passare alla manche successiva.

Altra esclusione eccellente è quella di Sam Bird, alla sua prima avventura con la McLaren, rimasta comprensibilmente delusa alla fine del primo turno, come si è potuto evincere dall’espressione e le parole del Team Principal inquadrato dalle telecamere. Fuori nel primo turno anche Sacha Fenestraz con la Nissan, così come Edoardo Mortara alla sua prima qualifica con la Mahindra dopo aver lasciato la Maserati, il team con cui aveva sostanzialmente disputato la sua intera carriera in Formula E.

Fuori nel gruppo A anche il pilota che è andato a sostituire lo svizzero nel marchio del Tridente, Jehan Daruvala, per cui si tratta del debutto in assoluto nella categoria elettrica, escludendo naturalmente le sessioni di prove libere effettuate con Mahindra nell’ambito del programma dedicato ai rookie. Decimo tempo nella prima eliminatoria per Lucas di Grassi con la ABT Cupra, la quale è al centro dei rumor per la sua presunta decisione - non ancora ufficializzata - di abbandonare proprio il Powertrain della casa indiana per sposare un nuovo progetto e ritrovare competitività.

Photo by: Andreas Beil Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99X Electric Gen3

Tuttavia, anche nel gruppo B non sono mancate le sorprese, a partire dall’eliminazione di Jean-Eric Vergne, escluso per poco meno di mezzo decimo davanti a Nico Mueller, che con la ABT si è reso comunque protagonista di una buona qualifica. L’esclusione eccellente è però quella del campione del mondo in carica Jake Dennis, solamente settimo nel suo gruppo, a oltre due decimi dalla vetta dopo aver vanificato il suo ultimo tentativo con alcuni errori, tra cui una sbavatura alla staccata di curva cinque. Per i motorizzati Porsche uno dei grandi obiettivi era quello di migliorare la qualifica: le speranze del pilota britannico dell’Andretti ora verteranno sulla corsa, in cui sarà da capire se il Powertrain tedesco sarà ancora in grado di fare la differenza sulla lunga distanza dando così concrete possibilità di rimonta.

Fuori anche Sergio Sette Camara con la “neonata” ERT, la quale nasce dalle ceneri della NIO dopo l’abbandono del marchio automobilistico cinese, così come Oliver Rowland con la seconda Nissan e Nyck de Vries, il cui ritorno nella categoria elettrica non è iniziato con il piede giusto dato che prenderà il via dal fondo.