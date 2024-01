DS Penske pronta per la stagione: l'obiettivo è tornare più forti

La Formula E ha subito una sorta di reset lo scorso anno con l'arrivo delle vetture Gen 3 e le monoposto di terza generazione sono subito apparse molto diverse dalle auto che hanno sostituito.

Ogni team si è adattato con diversi gradi di successo. La combinazione di una nuova vettura e di un nuovo produttore di pneumatici si è rivelata difficile da digerire per alcune squadre.

Alla fine della stagione, Jaguar e Porsche si sono imposte al vertice della classifica costruttori, con la sola DS Penske in grado di sfidarli nel corso del campionato 2023.

In uno sport in cui l'esperienza e l'analisi dei dati hanno un ruolo fondamentale nella ricerca per migliorare le proprie prestazioni, vale la pena notare che mentre Porsche e Jaguar hanno dominato negli appuntamenti conosciuti, DS Penske è stata la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti nelle nuove gare in calendario.

La vittoria di Jean-Éric Vergne in India e il secondo posto nella gara successiva in Sudafrica hanno dimostrato che il pilota francese, unico doppio campione della disciplina, è in grado di competere con i giganti britannici e tedeschi.

Nel prosieguo della stagione, la pole di Stoffel Vandoorne in Brasile ha fatto sperare in una sfida più ampia per il campionato, ma a partire dal round di Monaco - la nona gara della stagione - la mancanza di successi e alcuni errori sono costati punti preziosi a DS Penske.

Foto di: DPPI Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Un nuovo inizio

Pochi giorni dopo la fine del campionato 2022/23, ingegneri e piloti sono tornati ad allenarsi. DS Penske aveva in cantiere una serie di sviluppi, in attesa di essere applicati alla DS E-Tense FE23.

"La nostra monoposto è la più tecnologica, la più potente e la più efficiente delle tre generazioni di auto da corsa che abbiamo sviluppato", afferma Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, la divisione corse di DS Automobiles che ha sviluppato la vettura.

"È vero che la scorsa stagione è stata come una montagna russa in termini di emozioni, con molte gioie e delusioni, ma non ci siamo arresi. Come sempre, abbiamo lavorato duramente per dare ai nostri piloti una monoposto ancora migliore, in modo che possano competere davanti a tutti".

I titolari di DS Penske sono ottimisti, in quanto il lavoro fatto per lo sviluppo ha chiaramente prodotto risultati positivi. "La strategia migliore è lavorare senza sosta", afferma Jean-Éric Vergne. "L'anno scorso abbiamo imparato molto dalla vettura, che era nuova al 100%. Poi abbiamo fatto molti test, concentrandoci sul software. È migliorando il software che speriamo di ottenere il meglio dalla nostra auto e di renderla altamente competitiva".

Il software di gestione della vettura è il cuore delle prestazioni e un programma che può evolvere costantemente, indipendentemente dalla parte hardware. E mentre le monoposto sono state messe nei container diretti in Messico all'inizio di novembre, subito dopo i test di Valencia, i team hanno potuto continuare a lavorare sul software e testare le loro evoluzioni sulla vettura di sviluppo.

"Dalla fine del campionato 2023, abbiamo lavorato molto per capire meglio le Gen 3", ha spiegato Stoffel Vandoorne, il campione del mondo 2022 che lo scorso anno ha affrontato la sua prima stagione con DS Penske.

Foto di: DPPI Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

"Guidare una monoposto è un compito individuale, ma in Formula E è anche un lavoro di squadra in cui condividiamo molte cose. Io e JEV stiamo entrambi inseguendo la vittoria, ma il nostro obiettivo è lavorare per la squadra. Il mio obiettivo è fare tutto il possibile per riportarci rapidamente e definitivamente sulla strada della vittoria".

Come DS Penske, anche gli altri team hanno lavorato duramente per mettere a punto le loro vetture e consentire ai loro piloti di ottenere il massimo. Quali costruttori domineranno all'inizio della stagione? I primi indizi arriveranno sabato sera, dopo la gara.