FE | Ungheria: vincono Minì e O'Sullivan, la classifica si accorcia

Anche in Ungheria la Formula 3 ha dato spettacolo, con la seconda vittoria stagionale di Gabriele Minì e la quarta affermazione di Zak O'Sullivan, il quale ha condotto con autorità la Feature Race accorciando il distacco dal leader della classifica, Gabriele Bortoleto, autore di un weekend in cui è comunque riuscito a conquistare un podio.

Partito dalla pole con la griglia invertita, l'italiano ha vinto la gara del sabato proprio davanti al capoclassifica e Nikita Bedrin, autore del suo miglior risultato nel corso di questo campionato.

Bortoleto rimane al comando del campionato con 43 punti di vantaggio proprio su O'Sullivan, il quale riscatta così il negativo fine settimana di Silverstone dove aveva chiuso con un doppio zero. Scende di una posizione Martì, ora terzo, mentre Minì scala fino alla settima posizione, superato dal Ferrarista Beganovic.

Sprint Race - Trionfo Minì

Dopo la vittoria nella splendida cornice di Monaco, dove aveva preso il via dalla pole, Gabriele Minì concede il bis con il suo secondo successo stagionale in Formula 3 nella sprint race dell’Hungaroring.

Sfruttando la griglia invertita, anche in questo caso l’italiano ha preso il via dalla prima casella, anche se in partenza è stato subito sopravanzato con una bella manovra all’esterno di curva uno dal debuttante Nikita Bedrin della Janzer al momento della partenza.

Bedrin, che scattava dal secondo posto, cosa mai avvenuta prima dato che la sua miglior precedente partenza si attestava dal quattordicesimo posto, ha infatti preso il comando in curva 1, facendo scivolare Minì al secondo posto, mentre Christian Mansell, che a Silverstone ha conquistato il suo primo podio, si è portato in terza posizione con la Campos. Anche Paul Aron della Prema aveva tentato la medesima mossa nel giro successivo, ma un lungo ha permesso a Mansell di mantenere il quarto posto.

Minì ha poi ripreso nuovamente il comando nel corso dell’ottavo giro complice l’attivazione del DRS, affiancando e superando Bedrin, mentre dietro Bortoleto si è riportato in zona podio superando Mansell. Pochi giri più tardi viene esposta la bandiera gialla in seguito allo stop di Sebastian Montoya prima della penultima curva a causa di un problema tecnico, che ha poi portato all’ingresso della Safety pochi secondi più tardi.

Gabriele Mini, Gran Premio Hitech Photo by: Formula Motorsport Ltd

La gara è ripresa a tre giri dalla fine, con Aron che ha conquistato la quarta posizione in curva 3 dopo un altro duello con Mansell. Tsolov è entrato in contatto con il pilota Campos Pepe Marti alla ripartenza, con il primo ha colpito il posteriore di Marti e lo ha costretto a un testacoda nella loro lotta per l'ottava posizione.

Davanti, Mini ha accumulato un vantaggio di 2,1 secondi su Bedrin, il quale ha tentato di resistere quanto più possibile agli attacchi di Bortoleto, con un sorpasso però giunto a poche curve dalla bandiera a scacchi. Dietro all’italiano, vincitore della sua seconda gara stagionale, sul podio si sono quindi aggiunti Bortoleto e Bedrin, con un risultato di spicco per il debuttante.

Aron ha concluso al quarto posto, con il pilota del Trident Oliver Goethe al quinto e Mansell al sesto. Franco Colapinto si è piazzato settimo per MP Motorsport, con il compagno di squadra Jonny Edgar ottavo, mentre il pilota ART Gregoire Saucy e Dino Beganovic (Prema) hanno completato la top 10.

Podio: Vincitore della gara Gabriele Mini, Hitech Grand Prix. secondo posto Gabriel Bortoleto, Trident, terzo posto Nikita Bedrin, Jenzer Motorsport. Photo by: Formula Motorsport Ltd

Feature Race - Vince O’Sullivan

Il primo elemento da menzionare sulla Feature Race è che la gara è stata accorciata di cinque giri - da 24 a 19 - sabato sera per "motivi di sicurezza", dopo che un rapporto della Pirelli aveva raccomandato di ridurre la distanza a causa del livello di usura degli pneumatici registrato nella gara sprint di sabato.

Per quanto riguarda la corsa, Zak O'Sullivan ha dato vita a una vera e bellissima prestazione siglando il suo quarto successo stagionale, il che gli ha permesso di salire al secondo posto nella classifica del campionato. Il pilota dell’Accademia della Williams ha tagliato il traguardo con 2,3 secondi di vantaggio sul compagno di squadra esordiente Dino Beganovic, mentre Franco Colapinto ha concluso al terzo posto con la MP Motorsport.

Dopo essersi schierato sulla prima casella grazie alla pole position conquistata al venerdì, O'Sullivan, ha preso mantenuto il comando cercando subito di costruire un margine di sicurezza Dino Beganovic. A metà gara il distacco era di 4,2 secondi e, sebbene il portacolori dall’Academy Ferrari fosse riuscito a ridurlo di due secondi, è stato il britannico ad aggiudicarsi la vittoria.

La top 10 è rimasta invariata al via in una partenza relativamente tranquilla per la F3, con il solo Pepe Marti capace di guadagnare due posizioni al secondo giro, passando all’undicesimo posto.

Zak O'Sullivan, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Marti ha continuato la sua rimonta nei giri successivi, guadagnando diverse posizioni, mentre Colapinto nel frattempo è stato in grado di soffiare il terzo posto da Leonardo Fornaroli (Trident) grazie a un sorpasso in curva uno nel corso del non giro. Alle sue spalle, Goethe ha poi conquistato il quarto posto alla curva 2 il giro successivo, prima che Paul Aron (Prema) passasse anche Fornaroli due giri più tardi.

Anche Marti è stato poi in grado di passare Fornaroli in sesta posizione, seguito poi a ruota anche da Bortoleto e Edgar. Davanti Beganovic ha ridotto di due secondi il distacco dal compagno di squadra, ma non è bastato per conquistare la leadership e si è accontentato del secondo posto davanti a Colapinto, staccato di altri quattro secondi. Goethe ha concluso al quarto posto, Aron al quinto e Marti al sesto, completando così una bella rimonta. Bortoleto si è piazzato settimo, mentre Edgar, Fornaroli e Mari Boya hanno completato la top 10.