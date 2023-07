Video | Report F1: Ferrari deludente, è il tempo delle risposte In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e Beatrice Frangione analizzano il Gran Premio d'Ungheria. La domenica magiara porta la firma di Max Verstappen, che chiude davanti a una McLaren in costante crescita e al compagno di squadra Perez. La Ferrari delude ogni aspettativa: cosa non ha funzionato?