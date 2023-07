F3 | Silverstone: Colapinto, Goethe e il meteo protagonisti

La tappa di Silverstone ha visto i primi successi di Franco Colapinto e Oliver Goethe, i quali hanno rispettivamente vinto la Sprint Race e la Feature Race. Con la pioggia protagonista, non è si è trattato di un weekend semplice da gestire per i piloti, con l’argentino che al sabato ha approfittato di un contatto tra Montoya e Barnard per prendere il comando della corsa a pochi giri dal termine, involandosi così verso la sua prima vittoria.

Alla domenica la gara è rimasta prevalentemente asciutta, se non per la pioggia arrivata negli ultimi giri, ma che non ha spinto quasi nessuno al passaggio sulle gomme da bagnato. Ad imporsi è stato Oliver Goethe, il quale ha così ottenuto il suo primo trionfo in Formula 3.

Bortoleto mantiene la leadership con 129 punti, con 39 lunghezze di vantaggio su Martì, il quale si trova al secondo posto. Terza posizione a pari merito Minì e Aron, i quali si trovano però a 51 punti dalla vetta. Alle loro spalle sale Beganovic, mentre sale a quota 62 punti Fornaroli, autore di un podio.

Oliver Goethe, Tridente Photo by: Formula Motorsport Ltd

Sprint race: Colapinto sfrutta gli episodi di gara

La prima vittoria del weekend è andata a Franco Colapinto, il quale si è inoltre aggiudicato anche il suo primo successo stagionale nella categoria propedeutica, lottando contro le condizioni miste che lo hanno portato a tagliare il traguardo con circa 4 secondi di vantaggio sul leader del campionato, Gabriel Bortoleto.

L'argentino si era schierato quarto per la gara sprint di sabato, con la partenza ritardata di dieci minuti a causa dell'arrivo della pioggia, aspetto che aveva spinto la FIA a posticipare lo spegnimento dei semafori. Tuttavia, la pioggia si è rivelata fin troppo debole convincendo i piloti a rimanere sulle slick, se non nel caso di tranne Gregoire Saucy con la ART, partito sulle gomme da bagnato pesante.

Colapinto ha conquistato il terzo posto in curva tre nel corso primo giro, salendo poi in seconda posizione nel cambio di direzione in curva quattro. Tuttavia, pochi metri dopo, in uscita dallo snake, l’argentino è scivolato nuovamente in terza posizione, mantenuta fino all’entrata della Safety Car per l’arrivo della pioggia, mentre in testa alla corsa si trovava Sebastian Montoya dopo essere partito dalla pole position.

Il giovane pilota della Williams Academy ha poi preso il comando dopo un contatto tra Barnard e Montoya alla ripartenza, quanto il pilota della Jerez ha tamponato il rivale della Hitech mandandolo quasi in testacoda. Fortunatamente il figlio d’arte è riuscito a rientrare in pista, ma in quel momento era già scivolato in diciassettesima posizione, fuori dalla zona punti e con soli cinque giri per rimontare.

Oliver Goethe, Tridente Photo by: Formula Motorsport Ltd

Da quel momento in poi, Colapinto ha costruito un vantaggio importante nello spazio di pochissime tornate, arrivando a poter contare su un gap di quattro secondi a due passaggi dal termine. Il pilota di MP Motorsport ha così ottenuto la sua prima vittoria dal Gran Premio d’Italia dello scorso anno, dedicando poi il successo al compianto Danilo Van’t Hoff, scomparso la scorsa settimana a Spa in occasione di una gara di Formula Regional.

L’argentino ha preceduto Bortoleto in seconda posizione con la Trident e Christian Mansell della Campos al terzo posto, con quest’ultimo bravo a sfruttare l’occasione fornita dalla ripartenza per sopravanzare prima Minì e poi Barnard, risalendo così fino alla zona podio.

Quarta posizione per Caio Collett, anch’egli abile nello sfruttare la ripartenza per sopravanzare l’italiano della Hitech, completando una rimonta importante che prima della Safety Car lo vedeva addirittura al quattordicesimo posto. A farne le spese è stato soprattutto Minì, il quale ha sì recuperato una posizione rispetto alla situazione pre-Safety Car, ma senza riuscire a trovare quello spunto decisivo necessario per lottare per il podio. La scelta di mantenere la slick non ha pagato nell’immediato, ma ha aiutato a recuperare il quinto posto quanto la pista si è progressivamente asciugata.

Sesto posto per Hugh Barter, il suo miglior risultato in F3, mentre Fornaroli, che ha preso il via della decima posizione a causa della griglia invertita dopo aver conquistato la pole al venerdì, si è dovuto accontentare del settimo posto.

Franco Colapinto, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Nonostante il contatto che lo aveva rispedito in diciassettesima posizione, Sebastian Montoya è stato comunque in grado di sfruttare i cinque giri a disposizione per risalire la classifica fino all’ottavo posto, precedendo Ido Cohen, il quale ha ottenuto i primi punti per la Carlin, e Josep Maria Martì.

Fuori dalla top ten Paul Aron, Zak O’Sullivan e Dino Beganovic, con lo svedese tra i primi a montare le gomme da bagnato estremo, ma senza fortuna.

Feature Race: la prima di Oliver Goethe

Un weekend di prime volte perché, se al venerdì Colapinto si è aggiudicato il suo successo inaugurale nel corso di questa stagione, domenica mattina Oliver Goethe ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 3, precedendo il compagno di squadra Leonardo Fornaroli.

Il campione in carica dell'Euroformula Open si era schierato in seconda posizione sulla griglia di partenza, alle spalle proprio dell’italiano, il quale aveva conquistato la pole position venerdì pomeriggio. Tuttavia, Goethe ha immediatamente perso la seconda posizione a favore di Martì, il quale nel corso del primo giro aveva approfittato della lotta alla Liffield per sopravanzare al rivale e mettersi alla caccia di Fornaroli. Il momento di gloria dello spagnolo è però durato lo spazio di pochi secondi, dato che il danese si è riportato nella piazza d’onore alla Stowe.

La prima safety car è intervenuta alla fine del primo giro in seguito ad alcuni contatti, più nello specifico quello che ha coinvolto Luke Browning con la Hitech e Hugh Barter della Campos. Tra Martì e Aron c'è stata confusione su chi dovesse occupare la terza posizione nel momento dell’uscita della vettura di sicurezza, ma alla fine lo spagnolo è rimasto davanti.

Leonardo Fornaroli, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

La gara è ripresa al settimo giro, prima che venissero esposte le bandiere gialle per un altro incidente, quello che aveva coinvolto Zak O'Sullivan con Kaylen Frederick (ART) andando in testacoda, anche se è riuscito a ripartire prima di rientrare ai box.

Marti ha iniziato a perdere tempo nei confronti della coppia di testa, prima che Goethe prendesse il comando nel 15° giro, con un ritmo migliore rispetto al suo compagno di squadra. A pochi passaggi dal termine, tuttavia, a scombussolare la situazione è arrivata nuovamente la pioggia, la quale ha portato all’incidente di Faria, finito contro le barriere alla Luffield dopo un contatto con Tommy Smith. L’entrata della Safety Car ha fatto sì che la gara riprendesse con soli due giri, ma Goethe ha mantenuto il suo vantaggio e ha tagliato il traguardo con 1,7 secondi di vantaggio su Fornaroli.

Aron ha concluso al quarto posto, con il vincitore del podio di sabato Christian Mansell (Campos) al quinto e il leader del campionato Gabriel Bortoleto (Trident) al sesto. Il pilota Hitech Gabriele Mini ha tagliato il traguardo settimo, con il vincitore della gara sprint Franco Colapinto ottavo. Collet e Gregoire Saucy (ART) hanno completato la top ten, mentre rimane da segnalare l’undicesimo posto di Smith, il quale si era preso il rischio di montare le gomme da bagnato sotto Safety Car: un tentativo che ha funzionato a metà, perché ha sì permesso di recuperare qualche posizione, ma non abbastanza per concludere in zona punti.