IMSA | Acura torna a vincere a Mosport dopo il botto Cadillac

La sesta prova della serie americana ha visto la partecipazione di 34 vetture per una gara di 2 ore e 40 minuti sul tracciato di Mosport.

Blomqvist ha condotto al via con l'ARX-06 #60, quasi toccandosi alla curva 1 con Ricky Taylor sull'altra Acura della Wayne Taylor Racing. Sebastien Bourdais ha messo la Cadillac V-Series.R di Chip Ganassi Racing davanti a quella di Action Express Racing nelle mani di Pipo Derani in terza posizione, mentre Felipe Nasr è stato il migliore delle Porsche 963 in quinta posizione.

Derani ha passato Bourdais per il terzo posto dopo 50 minuti, mentre Nasr è riuscito ad imitarlo poco dopo prendendo un grosso rischio e aggirandolo nel traffico all'esterno della temibile Clayton Curve poco prima della fine dell'ora iniziale.

A quel punto, il resto delle GTP avevano quasi 20 secondi di ritardo dalle dominanti Acura. Taylor ha effettuato il primo pit stop dopo 45 giri, passando il volante a Filipe Albuquerque, mentre Blomqvist si è fermato un giro dopo per Braun.

Nella seconda ora di gara, la BMW M Hybrid V8 numero 25 di Nick Yelloly è stata brevemente in testa, dopo essere andata fuori sequenza con un pitstop anticipato per il solo carburante. La Porsche #7 di Nasr/Matt Campbell ha preceduto entrambe le Cadillac, con Mathieu Jaminet/Nick Tandy sulla Porsche #6 che hanno passato anche l'esemplare di CGR, ora guidato da Renger van der Zande.

Una volta che Yelloly è rientrato ai box per cedere il posto a Connor De Phillippi, l'1-2 Acura è stato ripristinato. Poco prima della metà della corsa, Braun si è visto ostacolato nel tentativo di superare la BMW #24 di Phillipp Eng ma, una volta passato in testa, l'austriaco ha tagliato la strada ad Albuquerque, che lo seguiva da vicino, in avvicinamento alla curva 4.

La prima caution a pieno regime è stata indetta poco dopo, quando il leader della GTD Ross Gunn è stato colpito dalle gomme ad alta velocità alle Esses dopo uno scontro con Jules Gounon. Il successivo momento di follia di Eng si è verificato quando ha evitato i mezzi di sicurezza in regime di FCY alla Moss Corner, per il quale è stato poi penalizzato.

Nei pit-stop successivi, i team WTR e AXR hanno fatto il pieno di carburante per guadagnare posizioni in pista, così Albuquerque ha preso il comando davanti ad Alexander Sims (in sostituzione di Derani) e Braun, che ha subìto una sosta lenta.

Albuquerque ha effettuato il pit-stop dalla testa della corsa a 53' dalla fine, e questo è sembrato un colpo di genio strategico, dato che la seconda FCY è arrivata pochi istanti dopo, quando lo sfortunato pilota LMP3 George Staikos è andato in testacoda all'ultima curva. Anche Sims si è tuffato ai box, ma non ha potuto fare nulla perché sono stati dichiarati chiusi.

La gara è ripartita a 46' dalla fine, con Braun in testa a Campbell, Sims, Tandy e van der Zande. Albuquerque si trovava in fondo al gruppo delle GTP, ma non avrebbe dovuto fermarsi di nuovo come la maggior parte dei piloti davanti.

Un altro scontro tra GTD alla Moss Corner ha portato alla terza neutralizzazione, con MSR che ha evitato l'opportunità di far rientrare ai box Braun, nonostante la BMW di Robby Foley fosse bloccata da una sospensione rotta, per tentare di arrivare al traguardo con i gas di scarico.

Albuquerque è passato in seconda posizione dietro a Braun, che a questo punto pregava di non avere altre bandiere gialle. La gara è ripartita a 23' dal termine con Braun che è scattato davanti ad Albuquerque e alla BMW #25, salita al terzo posto dopo che la strategia del carburante ha cambiato direzione.

"O vincevamo o finivamo ottavi", ha dichiarato Shank, le cui preoccupazioni per il carburante sono finite quando van der Zande ha sbattuto violentemente alla curva 8 dopo uno scontro ad alta velocità con Augusto Farfus sulla BMW #24, facendo terminare la gara in regime di FCY. Van der Zande è uscito illeso.

Fortunata per la strategia è stata anche la Porsche 963 della JDC-Miller MotorSports di Mike Rockenfeller e Tijmen van der Helm, che ha concluso davanti a entrambe le Porsche gestite da Penske. Sims è retrocesso al settimo posto, davanti a Farfus, a cui è stata inflitta una penalità di drive-through piuttosto inutile.

In LMP3, la Ligier #74 gestita da Riley ha condotto fin dall'inizio nelle mani di Gar Robinson, ma dopo che Felipe Fraga è salito a bordo della vettura, Garett Grist ha preso il comando con la Ligier #30 Jr III che condivideva con Ari Balogh per vincere la classe.

I due si sono scontrati all'ultima curva a 6 metri dalla fine, con Fraga che ha spinto Grist sull'erba in uscita ed è scappato via a vincere. La direzione gara ha esaminato l'incidente ma non ha preso provvedimenti.

#3 Corvette Racing Corvette C8.R GTD: Antonio Garcia, Jordan Taylor Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Corvette vince in GTD, scintille Lexus-Porsche

In GTD, Jack Hawksworth è partito dalla pole position con la Lexus RC F #14 condivisa con Ben Barnicoat, davanti a Gounon con la Mercedes di WeatherTech Racing e alle Aston Martin della Heart of Racing. Alex Riberas ha conquistato il secondo posto con la Aston #23 di classe Pro alla fine del giro d'apertura.

Gounon si è scontrato con la Corvette C8.R di Jordan Taylor nello stint iniziale, prima che Antonio Garcia prendesse il controllo della Chevy e si facesse strada fino al secondo posto. Nel secondo stint, la successiva collisione di Gounon ha causato una neutralizzazione, in quanto ha spinto Gunn (che aveva preso il posto di Riberas sulla #23) contro le barriere. Il francese ha ricevuto una penalità di drive-through.

Prima di ciò, Patrick Pilet era passato al comando della classe GTD Pro con la Porsche 911 #9 del Pfaff Motorsports condivisa con Klaus Bachler. Barnicoat, che aveva rilevato la Lexus #14 da Hawksworth, ha cercato di passare Pilet all'esterno della curva 1 durante una ripartenza, ma i due si sono scontrati, facendo volare la Lexus in aria e riportando danni irreparabili ai radiatori.

Tutto ciò ha spinto Garcia al comando della classe e ha vinto su Pilet e Dani Juncadella, che ha rilevato la Mercedes WeatherTech da Gounon.

Nella classe GTD, Madison Snow e Bryan Sellers hanno vinto per la Paul Miller Racing con la BMW M4, mentre Sellers ha tenuto testa a Frederik Schandorff con la McLaren 720S Inception condivisa con Brendan Iribe.