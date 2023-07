F3 | Austria: primo trionfo per Aron, Bortoleto allunga in classifica

Anche in Austria la Formula 3 ha regalato spettacolo, complici anche le condizioni meteo che hanno reso imprevedibile la corsa. Al sabato ad aggiudicarsi il successo è stato Paul Aron, il quale ha così ottenuto anche la sua prima vittoria in categoria, mentre al nella feature race della domenica mattina a trionfare è stato Zak O'Sullivan dopo una battaglia che si è protratta fino all'ultimo giro.

In testa alla classifica rimane Gabriel Bortoleto con ben 36 lunghezze di vantaggio su Martì e Dino Beganovic, entrambi a quota 75 punti. Più staccato Gabriele Minì, ritirato nella Feature Race. L'italiano si trova ora a pari punti con Paul Aron, vincitore della Sprint race.

Sprint race: prima vittoria per Aron

La corsa del sabato mattina si è disputata su pista bagnata, sia per lo scroscio nelle prime ore della mattinata che per la pioggia caduta proprio in corrispondenza dell’orario di partenza della gara, seppur di intensità minore. Ad uscirne vincitore è stato Paul Aron, bravo nello sfruttare le particolari condizioni per risalire la classifica, recuperando così da quella ottava posizione in cui era stato relegato a causa del regolamento sulla griglia invertita per la sprint race.

Paul Aron, Gabriele Mini, Caio Collet Photo by: Formula Motorsport Ltd

Il pilota della Prema, che venerdì era riuscito ad accarezzare la pole provvisoria prima che il suo giro venisse cancellato per aver superato i limiti della pista, ha iniziato subito la sua rimonta, salendo fino al terzo posto al termine del primo giro, anche grazie a una bella manovra all’interno di curva sette. Lo stesso portacolori della squadra italiana non aveva nascosto di avvertire una certa fiducia nella vettura, che si è poi vista nel corso di tutta la gara.

Il pilota estone è così riuscito a recuperare velocemente sul leader Pepe Marti, partito dalla pole, e il secondo classificato Kaylen Frederick, faticando però a trovare un pertugio per salire davanti al rivale dell’ART. Infatti, il sorpasso è giunto solamente nel corso dell’ottavo giro, quando ormai il vantaggio dello spagnolo della Campos si aggirava intorno ai cinque secondi. Fortunatamente per l’estone, quel gap si è richiuso poche tornate più tardi nel momento in cui è entrata in pista la Safety Car dopo un contatto tra Gray e Villagomez.

Nonostante Martì abbia tentato in più occasioni di resistere agli attacchi del rivale, lo spagnolo ha poi dovuto cedere il passo ad Aron a due giri dalla fine, grazie a un sorpasso avvenuto prima della staccata di curva tre. Da quel momento in poi, l’estone ha continuato a spingere, tenendo a bada anche Gabriele Minì, il quale sfruttando il duello tra i due era a sua volta riuscito a guadagnare la seconda posizione.

A pagare il prezzo di questo duello è stato proprio il pilota della Campos, il quale negli ultimi due passaggi è scivolato fino al sesto posto. Chi ha sfruttato l’occasione è stato Caio Collet, terzo per Van Amersfoort Racing con mezzo secondo di vantaggio su O’Sullivan. Edgar, Marti (scivolato indietro nel finale), Frederick, Beganovic, Montoya e Bortoleto chiudono la zona punti.

Zak O'Sullivan Photo by: Formula Motorsport Ltd

Feature race: vince O'Sullivan

Se la sprint race ha regalato emozioni fino all’ultimo, anche la feature race di domenica mattina non è stata da meno, con Zak O'Sullivan che ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale in Formula 3 dopo una battaglia a cinque all'ultimo giro.

Il pilota del Prema Racing si era schierato sesto, recuperando una posizione al primo giro prima dell’intervento della Safety Car. È stato poi in grado di capitalizzare il contatto tra il poleman Gregoire Saucy (ART) e il suo compagno di squadra Paul Aron per salire sul podio. O'Sullivan ha risalito la classifica passando il compagno di squadra Dino Beganovic nel corso del quattordicesimo giro per il secondo posto, prima di prendere il comando della corsa una tornata più tardi, in questo caso ai danni di Gabriel Bortoleto.

Nonostante una lotta molto serrata all'ultimo giro tra il membro della Williams Academy, Bortoleto, Franco Colapinto (MP Motorsport), il pilota Hitech Sebastian Montoya e Caio Collet (VAR), è stato O'Sullivan a emergere vincitore. Nulla ha potuto Gabriel Bortoleto, rimasto nelle posizioni di testa per tutta la corsa ma senza riuscire ad affondare il colpo su O’Sullivan per la vittoria nel finale.

Bortoleto ha comunque ottenuto il secondo posto per Trident, mentre Collet ha conquistato l'ultimo gradino del podio dopo che un contatto tra Montoya e Colapinto alla curva 6 ha visto il giovane portacolori della Red Bull Academy finire sulla ghiaia, precipitando al decimo posto. Colapinto ha poi concluso al quarto posto dietro a Collet, mentre Beganovic è riuscito a concludere al quinto posto.

Sesta posizione per la MP Motorsport di Jonny Edgar davanti a Christian Mansell e Hugh Barter. Saucy, il quale si era schierato in pole position per la gara di domenica, è giunto in fondo alla classifica in seguito a un contatto con Aron in curva 4: l'ala anteriore di quest'ultimo ha causato una foratura al francese, mettendo entrambi fuori gara. Non classificato Gabriele Minì, il quale si è dovuto ritirare anticipatamente.