F1 | Zhou spiega la terribile partenza e l'incidente al via

Guan Yu Zhou aveva costruito nelle Qualifiche del Gran Premio di Ungheria le premesse per una gara più che promettente. Il passo gara delle Alfa Romeo C43 aveva sorpreso tutti nelle libere e, nelle qualifiche, era riuscito addirittura a ottenere una quinta posizione eccezionale.

Poco prima dell'accensione dei semafori che indicano il via delle ostilità, Zhou si è trovato a dover fare i conti con un problema. Il motore, tenuto su di giri prima del via, ha perso potenza proprio mentre i 5 semafori stavano diventando rossi. A quel punto il cinese ha provato in tutti i modi a fare qualcosa per recuperare la situazione, ma senza riuscirci.

Allo spegnimento dei semafori tanti piloti dietro Zhou in griglia lo hanno superato. A quel punto il fine settimana del pilota di Alfa Romeo è stato a dir poco in salita e sarebbe addirittura peggiorato poche centinaia di metri più avanti.

"Non so proprio cosa sia successo, dobbiamo guardarci", ha dichiarato Zhou al termine della gara. "Stavo tenendo alti i giri del motore prima che i semafori diventassero rossi, poi ho perso tutta la risposta dell'acceleratore e sono partito praticamente senza motore su di giri. Sono molto deluso, perché credo che con la nostra posizione di partenza avremmo potuto fare molto bene".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

"Dobbiamo vedere nel dettaglio cosa sia successo, perché è stato strano. Non è mai successo prima. Ho cercato di recuperare prima che i 5 semafori si spegnessero, ho cercato di andare a tutto gas, ma purtroppo non succedeva nulla. Quindi ho dovuto alzare il piede dall'acceleratore".

"La mia partenza è stata di fatto solo un tentativo di pull away, non una vera e propria partenza. Ecco perché avete visto che la mia macchina non si muoveva".

La tremenda partenza di cui è stato protagonista non è però stato il momento più difficile della gara del cinese di Alfa Romeo. Dopo essere scattato in ritardo rispetto a tutti i rivali e aver perso tante posizioni, Zhou ha deciso di provare una staccata molto profonda nel tentativo di recuperare qualche posizione, ma a quel punto è finito per tamponare Daniel Ricciardo.

Ricciardo, spinto dall'Alfa Romeo C43 di Zhou, ha a sua volta centrato entrambe le Alpine, che sono finite così fuori dai giochi sin dalla prima curva. Zhou ha spiegato di essere stato tradito dall'aria sporca generata dalle monoposto che lo precedevano alla staccata di Curva 1.

"Stavo cercando di frenare il più tardi possibile per cercare di recuperare qualche posizione, ma poi, ,a causa dell'aria sporca generata dalle monoposto che mi precedevano, ho avuto un bloccaggio delle ruote. Non era quello che volevo, ma per me la gara è praticamente terminata in quel momento".