F1 | Williams: livrea speciale a Silverstone per celerare gli 800 GP

Una storia lunga 800 Gran Premi. Nella sua bacheca dei successi, la Williams può annoverare numerosi titolo mondiali, sia piloti che costruttori, che l’hanno portata ad essere una delle squadre più vincenti della Formula 1.

In occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, la Williams celebrerà davanti al proprio pubblico la sua 800esima gara nella classe regina dell’automobilismo e, per l’occasione, ha svelato che sfoggerà una livrea "sorprendente" sulla FW45.

In realtà, in seguito alla cancellazione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna lo scorso aprile, il team di Grove disputerà il Gran Premio numero 800 della propria storia solamente in Ungheria ma, per non deludere i suoi tifosi britannici, la Williams ha annunciato l'intenzione di celebrare l’evento sia a Silverstone che a Budapest.

In occasione del Gran Premio del Canada, Alex Albon ha ottenuto una bella settima posizione. Photo by: Williams

In un breve comunicato, la Williams ha svelato che per il GP di Gran Bretagna i due piloti, Alex Albon e Logan Sargeant, avranno una livrea personalizzata: “Il suggestivo design di Silverstone renderà omaggio al patrimonio britannico del team e al suo fondatore, il compianto Sir Frank Williams".

Per il weekend del GP d'Ungheria, dove la Williams raggiungerà il traguardo delle 800 gare, le vetture correranno con un emblema speciale. Oltre alla modifica della livrea, la Williams ha in programma una serie di altri eventi speciali per celebrare il raggiungimento di un numero così importante: è bene ricordare, infatti, che solo due squadre possono annoverare un numero di Gran Premi più alto, ovvero Ferrari, che al Mugello nel 2020 ha festeggiato le 1000 partecipazioni in F1, e McLaren.

Un traguardo da festeggiare anche facendo tornare in pista la gloriosa FW14B di Nigel Mansell, vincitrice del campionato nel 1992, con la quale Jenson Button effettuerà alcuni giri dimostrativi domenica prima della gara. Durante il fine settimana, a Londra verrà aperta anche una fanzone per i tifosi, dove verrà esposta anche l’auto con cui Alain Prost vinse il titolo nel 1993.

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault Photo by: Motorsport Images

Parlando dei preparativi per la 800esima gara della Williams, Vowles ha dichiarato: "Raggiungere la pietra miliare del nostro 800° Gran Premio è un risultato straordinario per la Williams Racing. Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra storia e dell'eredità costruita nel corso degli anni”.

"In 46 anni di storia, la squadra ha ottenuto risultati incredibili. Con nove campionati costruttori e sette titoli piloti, siamo la seconda squadra di F1 di maggior successo di tutti i tempi, dietro solo alla Ferrari. Invitiamo tutti i nostri fan a unirsi a noi in questa celebrazione, rendendo omaggio al nostro iconico passato e guardando a un futuro luminoso", ha spiegato il Team Principal.