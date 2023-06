F1 Ferrari: Sainz ha concluso il filming day con un'ala nuova

Carlos Sainz ha finito i 50 km chilometri che erano stati programmati per lui nel Filming Day che la Ferrari ha approntato sulla pista di Fiorano in preparazione del GP d'Austria che nel weekend si disputerà al Red Bull Ring.

Lo spagnolo ha iniziato a girare con una SF-23 in configurazione standard, mentre si sono fatte anche delle riprese video a favore degli sponsor. E' curioso che in contemporanea al madrileno in pista ci fosse anche Alessandro Pier Guidi con la 499P in delibera per la 6 Ore di Monza del 9 aprile, offrendo ai tifosi del Cavallino che si sono assiepati nei pochi punti visibili del tracciato, uno spettacolo davvero insolito, se non raro.

Carlos Saint, Ferrari SF-23 a Fiorano nel filming day Photo by: Davide Cavazza

Sulla SF-23 Evo, dopo aver raccolto i dati in versione "baseline", è stata montata una nuova ala anteriore, introducendo la prima novità di un pacchetto molto consistente che prevede anche un fondo diverso e un'ala posteriore pensata per Spielberg. Carlos ha completato il lavoro con un ultimo run di tre giri con una prova di partenza ripresa dai video operatori.

Nella sosta pranzo i meccanici della Scuderia appronteranno la rossa per Charles Leclerc che proseguirà sia il lavoro promozionale che quello tecnico. La Ferrari non potendo valutare le novità nell'unica sessione di prove libere prevista in Austria, essendo la gara in Stiria la seconda con la gara Sprint al sabato e le qualifiche anticipate al venerdì, ha pensato bene di utilizzare la giornata per le riprese pubblicitarie per effettuare anche dei test con le parti nuove, cercando la correlazione in pista dei dati visti in galleria del vento e al simulatore.