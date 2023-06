F1 | In Austria un nuovo sistema che fornirà energia a tutti i team

Nel corso degli ultimi anni, il tema della sostenibilità ambientale ha assunto un ruolo centrale nella strategia a lungo termine della Formula 1, che punto a raggiungere lo status carbon neutral entro il 2030. Per questo i vertici della categoria hanno puntato su carburanti rinnovali e strutture più sostenibili, che dovrebbero aiutare a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Nell'ambito della spinta del campionato per raggiungere le zero emissioni di carbonio, i vertici della F1 hanno esaminato le aree in cui è possibile intraprendere un differente percorso. Per questo, in occasione del Gran Premio d'Austria che si disputerà nel corso di questo fine settimana, la Formula 1 sperimenterà una propria centrale elettrica ad alta efficienza energetica, la quale andrà ad alimentare il paddock riducendo le emissioni di circa il 90%.

La centrale, che sarà situata all'interno dell'ultima curva, fornirà energia al paddock, le sale in cui vengono gestiti i dati cronometrici e le riprese televisive, oltre ai garage, la pit lane e i vari pit wall. Secondo quando dichiarato dalla Formula 1, questa centrale sarà alimentata da fonti sostenibili, tra cui biocarburante a base di olio vegetale (HVO) e 600 metri quadrati di pannelli solari.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

Il direttore della logistica della F1, Ian Stone, ha spiegato: "Alimenteremo tutti da un'unica centrale elettrica sostenibile. L'obiettivo è quello di evitare che i team dipendano dai generatori. Tutti portano le proprie attrezzature e alimentano i propri generatori, perché le infrastrutture locali supportano la richiesta”. Proprio in Canada, ad esempio, un problema alle gestione della corrente elettrica prima delle sessioni di libere aveva costretto le squadre a dover fare affidamento su generatori ausiliari.

"Perciò abbiamo fisicamente messo in piedi questa fattoria di generatori e gestiremo una rete di distribuzione dell'energia molto complessa in tutti i punti chiave, in modo che le squadre possano collegarsi".

L'obiettivo è raggiungere quel 90% in meno di emissioni, che l’anno scorso nel weekend del GP d’Austria hanno raggiunto circa 200 tonnellate di CO2: "Secondo le nostre stime, nel 2022 sono state prodotte circa 200 tonnellate di CO2 [in occasione del Gran Premio d'Austria]", ha spiegato. "Stiamo cercando, in base ai dati che riceveremo, di ridurre la produzione a circa 10 tonnellate di CO2".

Atmosfera Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L'uso della centrale elettrica al momento è limitato al solo GP d’Austria, ma la F1 vuole analizzare il suo impatto e i dati nel corso del settimana per comprendere se sarà possibile estendere questa iniziativa anche ad eventi futuri, magari con una soluzione facilmente replicabile ovunque.

"L'approccio della Formula 1 alla guida dell'innovazione che crea un impatto e un'influenza significativi sul mondo intero va oltre i motori ibridi e i carburanti sostenibili. Questo approccio guida tutto ciò che facciamo, compreso il modo in cui gestiamo le nostre operazioni, e la sperimentazione in Austria ne è l'ultimo esempio, a dimostrazione dell'impegno della Formula 1 e delle principali parti interessate a sviluppare nuovi modi di lavorare", ha spiegato Ellen Jones, responsabile della gestione ambientale della F1.

"Utilizzando le tecnologie e le innovazioni più recenti, continuiamo a esplorare nuove opportunità per realizzare gli eventi in modo più sostenibile e ridurre la nostra impronta di carbonio".