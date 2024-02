F1 | Williams FW46: filming day per l'ultima macchina mancante

Doveva essere una delle prime monoposto a calare i veli della stagione 2024 (ha mostrato solo la nuova livrea il 7 febbraio in uno sfarzoso evento a New York) e, invece, è l’ultima monoposto di F1 a mostrarsi prima del debutto nei test pre-campionato di Sakhir.

La Williams è scesa in pista questa mattina in Bahrain per il filming day della FW46 con Logan Sargeant. La squadra di Grove ha cambiato i propri piani operativi, preferendo rinunciare alla tradizionale giornata a Silverstone temendo il maltempo e scegliendo di effettuare il battesimo al caldo.

Per il momento le immagini diffuse sui social della vettura dicono poco sulle scelte tecniche che sono state fatte, ma certamente questa Williams rappresenta un taglio netto con la monoposto dello scorso anno che ha conquistato il settimo posto nella classifica del mondiale Costruttori.

Il team principal, James Vowles, ha voluto dare una diversa impronta allo sviluppo della squadra che è finanziata da Dorilton Capital, una società d’investimento americana che ha creduto di entrare in F1, fiutando la possibilità di vedere crescere il valore del team con l’esplosione di interesse che i GP anno avuto soprattutto negli Stati Uniti.

La vettura, come l’Aston Martin, adotta il retrotreno della Mercedes per cui power unit, trasmissione e sospensione posteriore sono quelle della W15 di Lewis Hamilton e George Russell. La scatola del cambio più corta di 30 mm e l’adozione di uno schema push rod nel retrotreno sono gli elementi di maggiore richiamo nel retrotreno, ma c’è curiosità nel vedere quali linee di sviluppo sono state scelte per le pance a scivolo e il telaio.

Vowles aveva deciso di interrompere anticipatamente lo sviluppo della vettura 2023, in modo che la squadra potesse concentrarsi sulla FW46 e avesse il tempo per programmare un interessante salto di qualità. Tocca al responso della pista dare i primi risultati…