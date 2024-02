F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky dei Test invernali in Bahrain

Il silenzio è durato sin troppo: si accendono i motori. Questa settimana scatta ufficialmente la stagione 2024 di Formula 1 con l'unica sessione di test invernali fissata anche quest'anno sul tracciato di Sakhir, in Bahrain.

Per la prima volta avremo la possibilità di vedere tutte e 10 le monoposto nuove, presentate nel corso delle ultime due settimane, in pista. Tutti a dare la caccia alla Red Bull, con la RB20 che si presenterà in una veste destinata a cadere dopo poche gare per adottarne una ancora più estrema.

Dietro alla grande favorita, partono tutti alla pari. Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin proveranno a fare lo sgambetto al team di Milton Keynes. Christian Horner sarà regolarmente al suo posto nei tre giorni di prove, poi però la sua presenza e il suo ruolo nel team campione del mondo sarà uno dei grandi punti interrogativi della stagione.

Occhi puntati su Lewis Hamilton e Carlos Sainz: entrambi sono all'ultima stagione nei rispettivi team prima di togliere le tute attuali e sposare i progetti futuri. Il 7 volte iridato andrà in Ferrari nel 2025, mentre Sainz deve ancora scegliere la sua futura destinazione.

Sergio Perez dovrà fare di tutto per mantenere il suo posto in Red Bull, per un sedile che è oggetto d'attenzione da parte di diversi piloti. George Russell, invece, comincerà la prima stagione da pilota di punta della Mercedes. Con Hamilton destinato al lido di Maranello, toccherà a lui guidare la squadra verso la riscossa dopo due anni a dir poco deludenti.

Nella seconda parte della classifica desta molta curiosità Visa Cash App RB, più semplicemente Racing Bulls. Il team di Faenza ha ambizioni di alta classifica dopo aver chiuso addirittura all'ottavo posto nel Mondiale Costruttori 2023. Il legame molto più forte con Red Bull sarà un ulteriore motivo per tenere d'occhio il team guidato da Laurent Mekies, che potrebbe sparigliare le carte soprattutto nella prima metà di stagione...

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Aston Martin Racing

Test F1 2024 in Bahrain: i numeri di Sakhir

Prima edizione del GP: 2004

Lunghezza del tracciato: 5.412 metri

Giro record: 1'31"447 (Pedro de la Rosa, 2005)

Test F1 2024 in Bahrain: gli orari TV (orario italiano)

George Russell, Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

Palinsesto Sky (Dirette)

Mercoledì 21 febbraio

Giornata Test 1: ore 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Giovedì 22 febbraio

Giornata Test 2: ore 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Venerdì 23 febbraio

Giornata Test 3: ore 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Mercoledì 21 febbraio

Giornata Test 1: ore 7:30 - 12:00 / 13:00 - 17:10

Giovedì 22 febbraio

Giornata Test 2: ore 7:30 - 12:00 / 13:00 - 17:10

Venerdì 23 febbraio

Giornata Test 3: ore 7:30 - 12:00 / 13:00 - 17:10