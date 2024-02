F1 | Ferrari: l'ottimismo di Fiorano cerca conferme in Bahrain

La Ferrari SF-24 è stata spedita in Bahrain: mercoledì inizierà l’unica sessione di test pre-campionato e, finalmente, si avrà la percezione di quanto la sosta invernale potrà aver cambiato i valori in campo con il debutto delle nuove monoposto.

L’attenzione è tutta rivolta alla pista di Sakhir che sarà chiamata a dare i primi giudizi sulle macchine 2024: la presunta convergenza verso le linee della Red Bull RB19, la vettura che ha stra-dominato il mondiale 2023 con Max Verstappen, c’è stata meno di quanto si potesse immaginare.

La Scuderia con la nuova rossa ha corretto il tiro rispetto agli errori che avevano condizionato le prestazioni della SF-23 e sembra aver messo in pista una vettura molto consistente. Veloce? È ovviamente presto per dirlo, ma i duecento chilometri del filming day di mercoledì scorso sono filati lisci senza il minimo intoppo, segno che il lavoro preparatorio al banco dinamico è stato fruttuoso per iniziare con il piede giusto lo sviluppo in pista.

La SF-24, quindi, si è presentata con altre credenziali rispetto alle monoposto che l’aveva preceduta l’anno prima: tutti gli indicatori sono decisamente più positivi a conferma delle facce più sorridenti di piloti e tecnici.

Non è proprio il caso di parlare di prestazioni (quelle le aspetteremo nei tre giorni del Bahrain nel confronto diretto con la concorrenza), ma per dare forza alla consistenza della rossa possiamo aggiungere che il passo con gomme Pirelli demo è stato decisamente migliore a quello della SF-23 non fosse altro per il fatto che il porpoising non si è visto, così come non si è osservata la tendenza cronica al sottosterzo che aveva caratterizzato la macchina dell’anno passato.

Ferrari SF-23: il cambio che sulla SF-24 è stato accorciato di 30 mm Photo by: Giorgio Piola

L’obiettivo di mettere a disposizione dei piloti una monoposto “facile” fa guidare e meno critica nella messa a punto sembra sia stato raggiunto: la SF-24 è più gentile sulle gomme, segno che il nuovo layout (telaio più lungo e cambio più corto) contribuirà a rendere la rossa più sincera. Qualcuno fuori dalle reti ha preso anche dei tempi: non si è cercato alcun record della pista di Fiorano con poca benzina nel serbatoio, ma si sono visti alcuni passaggi di sei-otto decimi migliori rispetto al disastroso debutto sulla pista di casa nello scorso anno.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Davide Cavazza

Non è il caso di far suonare la grancassa, perché i riscontri di febbraio 2023 era tutt’altro che incoraggianti e i problemi emergono quando la vettura viene portata al limite, ma le indicazioni per ora sono davvero confortanti: la Ferrari è allineata a quelli che erano i target di progetto.

Basteranno per sfidare la Red Bull RB20 con le sue forme così diverse dalla macchina che ha dettato legge con 22 successi su 23 GP? Ovviamente non lo sappiamo, ma un responso più preciso la avremo già in questa settimana con i test che cominceranno a dare delle indicazioni sul potenziale di vetture che sono nate con soluzioni molto diverse.

Ferrari SF-24: ecco lo sfogo del nuovo "by pass duct" a confronto con l'originale Photo by: Giorgio Piola

Max Verstappen sarà attaccabile? La macchina di Adrian Newey ha interpretato con coraggio lo sviluppo dei suoi concetti vincenti con soluzioni di rottura con il passato e, teoricamente, innovative. Il “genio” è andato di nuovo per la sua strada per farsi inseguire di nuovo?

La Ferrari non ha cercato salti nel vuoto, puntando su scelte molto razionali: mettere ogni cosa al suo giusto posto sarà sufficiente a ridare fiducia ed entusiasmo ai tifosi del Cavallino? A metà settimana capiremo chi ha venduto fumo e chi ha badato al sodo…