F1 | Verstappen: "Miami, Olanda e Suzuka le vittorie più belle"

Il 2023 ha rappresentato l'anno dei record per Max Verstappen, capace di salire sul gradino più alto del podio in ben diciannove dei ventitré appuntamenti del mondiale che si è da poco concluso. Una cifra impressionante, così come quella dei 1000 giri completati in testa durante la stagione, ma che dimostrano quanto la coppia pilota-macchina sia stata un gradino sopra gli avversari in un 2023 stellare.

Successi che gli hanno permesso di conquistare con largo anticipo anche la terza corona iridata in carriera. Tuttavia, tra i numerosi trionfi di quest'anno ve ne sono stati alcuni particolarmente significativi per l'olandese, il quale ha selezionato tre vittorie come momenti rappresentativi della sua stagione.

"Penso che la gara a Miami sia stata fantastica, una gara importante. La vittoria in casa a Zandvoort è stata molto bella, e penso che il trionfo a Suzuka, dopo il difficile weekend di Singapore, sia stato molto importante", ha raccontato Verstappen illustrando quali, a suo parere, sono state le sue gare migliori in stagione.

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

La tappa statunitense ha rappresentato probabilmente un punto di svolta per il suo campionato su più livelli. La sconfitta dell'Azerbaijan, in cui il suo compagno di squadra Sergio Perez era stato in grado di battere l'olandese mantenendo un buon ritmo sia nella Sprint che durante il Gran Premio, ha insegnato molto: infatti, da quel momento in poi Verstappen ha iniziato ad esplorare modifiche di set-up che hanno ampliato la sua superiorità, come si è ben visto già nel corso del fine settimana successivo, quello di Miami. Seppur la qualifica si fosse rivelata deludente a causa di un errore e di una bandiera gialla negli ultimi instanti del Q3, in gara è emersa tutta la forza dell'allora due volte campione del mondo, il quale non solo riuscì a risalire la classifica da circa metà gruppo, ma anche a sopravanzare il proprio compagno di casacca.

Inoltre, Miami ha rappresentato anche la prima vittoria nella serie consecutiva di dieci successi consecutivi, un nuovo record per la Formula 1. Tra quei dieci trionfi figura anche Zandvoort, l'appuntamento di casa per Verstappen, in quello che è stato un Gran Premio particolarmente movimentato a causa della pioggia. Dopo un pit stop ritardato di un giro rispetto ad altri rivali, il pilota della Red Bull iniziò la sua rimonta, fino a sopravanzare ai box anche il suo compagno di squadra, il quale inizialmente aveva sfruttato l'occasione anticipando il primo pit stop per montare l'intermedia. Nonostante un'interruzione a poco meno di una decina di giri dalla fine a causa del ritorno di un acquazzone, Verstappen riuscì a tagliare per primo il traguardo, tenendo alle spalle la concorrenza di Fernando Alonso, nel frattempo passato al secondo posto.

Infine, l'appuntamento di Suzuka rientra tra quelli in cui i punti di forza della RB19 e il talento del pilota di Hasselt hanno giocato un ruolo chiave, sia in qualifica che in gara. Dopo un weekend difficile come quello di Singapore dove, al contrario, erano emerse tutte le debolezze specifiche del pacchetto di Milton Keynes, in Red Bull erano desiderosi di mettere a tacere tutte quelle voci che avevano ipotizzato come una direttiva tecnica avesse potuto in qualche modo influire sulle performance della vettura. La risposta arrivò immediatamente a Suzuka, appuntamento dominato sia sul giro secco, anche grazie a un primo settore al limite della perfezione, sia sulla lunga distanza, con un vantaggio sulla concorrenza di circa 20 secondi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione

"Mi piace guidare, credo che questa sia la cosa più importante per essere qui. E, naturalmente, vincere è la cosa migliore in F1. Per me, naturalmente, la motivazione c'è, perché so che per la maggior parte delle gare a cui partecipo quest'anno ho una grande possibilità di vincere, quindi è fantastico".

"Penso che sia più difficile quando sei stato in quella posizione e poi arrivi a una gara in cui non è più possibile, allora è difficile, o più difficile, trovare la motivazione. Bisogna cercare di capire come mantenere la motivazione. Ma al momento, ovviamente, quando si è in testa, credo sia più facile che quando si è in mezzo al gruppo", ha poi aggiunto Verstappen.