F1 | Perez: "Non sono il tipo che finisce la carriera così"

Il posto, il sedile più chiacchierato della stagione 2023 di Formula 1 è stato uno dei due messi a disposizione da Red Bull Racing. E' chiaro che quello di Max Verstappen sia quanto mai indistruttibile, così com'è chiaro che quello sulle sabbie mobili fosse e sia quello affidato a Sergio Perez.

Dopo un avvio di stagione brillante, forse addirittura oltre le più rosee aspettative, il messicano è crollato, lasciando spazio a un Max Verstappen imprendibile, poi dominatore della stagione. Perez, al contrario, è sprofondato sempre più nell'oblio, amplificato dalla possibilità di avere per le mani la miglior macchina (di gran lunga) del lotto ma incapace di sfruttarla.

Questo ha portato a più voci spifferate nel paddock riguardo a un possibile ritiro di Checo dalla F1 a fine stagione. Ma questo non ha scalfito la fiducia dell'ex pilota di Racing Point, portandolo comunque a finire la stagione al secondo posto nel Mondiale Piloti.

"Il ritiro sarebbe stata la strada più facile perché a volte è stata molto dura", ha detto con fermezza. "Ma non sono il tipo di persona che, a questo punto della carriera, si arrende e vuole concludere la propria carriera in questo modo. Non ho mai pensato di farlo".

"Sono consapevole delle responsabilità che ho e non sono il tipo di persona che incolpa le persone intorno a me per i risultati ottenuti. Alla fine della giornata mi sono preso le mie responsabilità e ho dovuto ribaltare parecchio la situazione".

Riguardo a una possibile sostituzione con Ricciardo, Perez ha detto: "Ad essere sincero, non ci stavo pensando molto. Ero più concentrato sul fatto di potermi fodere i weekend e di farli bene".

"Alcuni fine settimana sono stati così difficili da non essere divertenti. Sono qui perché amo ancora quello che faccio e sono qui perché mi diverto ancora molto, molto. E questo è stato il mio obiettivo principale: dobbiamo fare in modo che le cose cambino".

"In pochi mesi ho avuto momenti davvero difficili, mettiamola così. Sono passato dalla lotta per il Mondiale a una situazione molto complicata, senza avere alcuna fiducia nella macchina".

"Ma alla fine, se vuoi stare in Red bull, devi essere consapevole di quanto sia necessario essere forti mentalmente per restarci. Ed è qualcosa in cui sono diventato più forte. Si impara molto dalle giornate negative, molto più che da quelle positive".

Dopo un periodo negativo, Perez ha avuto l'occasione di redimersi davanti al proprio pubblico, al Gran Premio di Città del Messico. Il risultato, però, è stato devastante: subito fuori in curva 1, nel tentativo di mettere le ruote della propria RB19 davanti a tutti in un momento molto delicato della stagione.

"Sentivo di avere una possibilità concreta di finire subito davanti, se fossi riuscito nel mio intento di sorpasso. Purtroppo non è andata così, ma avrebbe potuto essere un grande risultato".

"Se fossi stato in lotta per il titolo non sarei mai stato così aggressivo, ma se stai lottando per il secondo posto, allora la storia è diversa".

Nel corso dell'ultimo terzo di stagione, Perez ha colto un solo podio, a Las Vegas. Perez è consapevole di dover trovare qualcosa in più durante la pausa estiva, ma ritiene anche che il modo in cui è riuscito a stabilizzare la sua situazione dopo il Qatar sia incoraggiante in vista della prossima stagione.

"Dico sempre che la gente si ricorderà del tuo risultato ad Abu Dhabi, ma sono consapevole dell'anno che ho vissuto. Credo di aver imparato molto e sono contento di come siamo riusciti a dare una svolta alla nostra stagione. Ne siamo usciti davvero più forti di prima e abbiamo fatto un ottimo uso di quei giorni difficili", ha concluso il messicano.