F1 | Mekies: "Il congedo da Ferrari ideale per riordinare le idee"

Dopo un inizio di stagione deludente, Red Bull ha scelto di rivoluzionare completamente il mondo AlphaTauri che, a partire dalle prossime settimane, assumerà una nuova identità con un cambio di nome.

Tuttavia, sono diversi i cambiamenti a cui sta andando incontro la scuderia faentina, a partire dalle figure chiave: qualche mese fa Peter Bayer è stato annunciato come nuovo Amministratore Delegato, mentre dal prossimo 1° gennaio Laurent Mekies sostituirà Franz Tost nel ruolo di Team Principal.

L'ex Direttore Sportivo della Ferrari rimarrà un dipendente di Maranello fino alla fine di questo mese ma, come da prassi, ci si è accordati per un periodo di gardending leave prima dell'inizio della sua nuova avventura. Per quanto lo stesso Mekies abbia ritenuto questi mesi fermo ai box frustranti, dall'altra ha ammesso che il periodo di pausa abbia permesso di organizzare la nuova sfida con più serenità, senza doversi addentrare subito nelle problematiche di un ruolo nuovo per lui.

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari

In precedenza Mekies aveva già lavorato a Faenza come ingegnere ai tempi della Minardi e della Toro Rosso, passando poi alla FIA e, infine, alla Ferrari, dove nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo. "All'inizio, quando mi sono reso conto di dover aspettare tutti questi mesi, è stato un po' frustrante. Perché vorresti buttarti subito e pensare a come contribuire e dare supporto", ha dichiarato il francese in occasione degli Autosport Awards.

"Ma la verità è che se passi subito da un lavoro a un altro, probabilmente sarai subito preso dall'intensità del calendario, dalle decisioni quotidiane che devi prendere. Quindi è stata una grande fortuna poter fare un passo indietro, guardare al quadro generale, avere la possibilità di pensare a come fare molte cose. Potrebbe trattarsi di trovare persone fantastiche".

"È proprio questo il nostro sport ora. È la gente, è il rapporto tra le persone. Ed è proprio da questo che non vedo l'ora di ripartire. Sono molto, molto fortunato a provenire da un'incredibile famiglia di racers e ad andare in un'altra incredibile famiglia di racers. Sono molto, molto grato".

L'ormai ex Team principal Franz Tost ha dichiarato ad Abu Dhabi di essere sicuro che la squadra che ha gestito per 18 anni sarà in buone mani: "Prima di tutto, Peter è con noi da giugno e credo che stiamo lavorando a stretto contatto. Ora capisce molto meglio la squadra e ha molta esperienza. Conosce la F1", ha spiegato l'austriaco.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Laurent Mekies, Direttore sportivo Scuderia Ferrari

"E Laurent Mekies, che comunque lavorava con noi, conosce la squadra dal passato e credo che queste due persone siano assolutamente le persone giuste per prendere in mano la squadra. E mi aspetto che portino la squadra a un altro livello, perché entrambi hanno molta esperienza. Entrambi conoscono la F1 e sono convinto che faranno un ottimo lavoro".

Nel frattempo, il nuovo nome di AlphaTauri sarà svelato in settimana, quando la FIA pubblicherà l'elenco ufficiale dei piloti e dei team di F1 per la stagione 2024. "Spetterà ad AlphaTauri annunciare il cambio di nome che sceglierà. Sono sicuro che al momento giusto annunceranno il loro rebrand per l'anno prossimo, quando si chiuderà il capitolo di Franz. Peter e Laurent Mekies hanno piani ambiziosi per il team, che si svilupperanno in futuro", ha detto Christian Horner, Team Principal della casa madre Red Bull.