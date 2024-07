F1 | Vasseur: "Vincere? C'è l'opportunità. Gestiamo bene le gomme"

La Ferrari chiude il sabato di Spa firmando una pole position inaspettata con Charles Leclerc. Nelle qualifiche condizionate dalla pioggia, il monegasco è stato quello più veloce dopo il penalizzato Max Verstappen, e questo lo porterà a scattare dalla prima posizione nella giornata di domani.

Al termine delle prove ufficiali sulla pista che sorge tra le Ardenne, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur si è concesso come al solito ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare un risultato inatteso, ma che è altrettanto ben accetto dopo un periodo molto complicato in cui la Ferrari ha faticato a trovare la giusta strada dello sviluppo e, di conseguenza, anche nelle prestazioni.

Vasseur, pensa che dopo questa pole la Ferrari possa vincere qui a Spa?

"Sicuramente c'è l'opportunità di vincere. Però è presto per dirlo. Le qualifiche sono molto importanti, di solito, ma direi che a Spa è un buon risultato per il team e per Charles, ma la gara è domani e ci saranno tante opportunità di sorpassare. per cui dovremo concentrarci molto bene. oggi lo abbiamo fatto bene".

Questa pole può essere un'iniezione di fiducia per Leclerc dopo un periodo non semplice a livello di risultati?

"Leclerc non ha bisogno di un'ulteriore iniezione di fiducia. Sono sorpreso che qualcuno possa pensare che non era motivato. Lui è sempre enormemente motivato. Chiaramente è una bella spinta, una bella ricompensa questa pole, ma lo sappiamo che i punti si fanno domenica".

Quanto è preoccupato riguardo la gestione delle gomme in vista della gara di domani?

"Ieri nella gestione delle gomme siamo andati bene. Abbiamo fatto scelte conservative per domani, perché siamo riusciti a salvare 2 set di gomme Hard per la gara e anche come passo siamo andati bene. Possiamo essere ottimisti. Certo le McLaren erano molto forti e anche Max. E poi ci saranno tante opportunità di superare. Dovremo fare la nostra gara e cercare di fare tutto nel migliore dei modi".

Pensa che l'assetto più carico di Perez possa aiutare Leclerc a mantenere la prima posizione dopo il via?

"Non voglio fare previsioni sul via. Dobbiamo fare del nostro meglio, partire bene, lavorare bene sulla macchina, sulle gomme, in modo da trarre il meglio da ciò che si ha. Abbiamo già abbastanza lavoro da fare noi, non voglio starmi a concentrare sugli altri".