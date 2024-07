F1 | Verstappen domina a Spa, ma in pole position c'è Leclerc

Max Verstappen fa il vuoto, ma la pole position la conquista Charles Leclerc. L'olandese sulla pista bagnata di Spa-Francorchamps ha dato un saggio della sua classe con una ritrovata Red Bull RB20: Max con le gomme intermedie ha ottenuto un 1'53"169 inavvicinabile per tutti, visto che ha rifilato mezzo secondo alla Ferrari di Charles Leclerc.

Il tre volte campione del mondo ha centrato l'obiettivo che la squadra di Milton Keynes cercava: primo tempo per scattare 11esimo in griglia di partenza. Max sarà chiamato per il terzo anno di fila a fare una grande rimonta, anche se non disporrà del vantaggio tecnico che aveva nelle due annate precedenti.

La sorpresa di questa qualifica è Charles Leclerc che porta a casa la 25esima pole position della sua carriera. Con una Ferrari, che sull'asciutto non avrebbe potuto ambire alla prima fila, il monegasco ha inventato uno dei suoi giri perfetti, lasciando a bocca asciutta anche lo staff della Scuderia. Charles ha ritrovato quella motivazione che semrava essersi spenta insieme alla SF-24. La rossa nella configurazione più evoluta non ha patito il male oscuro del bouncing e Leclerc ha fatto il miracolo sfruttando nell'ultimo run il treno di gomme intermedie nuovo che la squadra gli aveva risparmiato.

Domani il ferrarista avrà al fianco un redivivo Sergio Perez: il messicano è stato scavalcato per soli 11 millesimi, dopo che si era salvato dal restare fuori nel Q2 per tre millesimi. Checo rischia il posto e sotto pressione è stato bravo a portare la sua RB20 in prima fila, completando il piano che il team di Milton Keynes aveva preparato per questo appuntamento.

La Scuderia ritrova una prestazione un po' a sorpresa, rilanciando la SF-24 dopo qualche gara di grandi difficoltà: la Ferrari firma la 251esima pole position dando una svolta a una stagione con troppi alti e bassi. Ha deluso Carlos Sainz solo ottavo con l'altra rossa; lo spagnolo ha commesso una serie di piccoli errori nell'ultimo run non trovando la fiducia che ha trovato Leclerc. Il madrileno teme di aver sbagliato qualcosa nella preparazione del giro, pagando un conto salato.

In seconda fila troviamo Lewis Hamilton che mette la Mercedes in quarta posizione, mentre George Russell in queste condizioni variabili non ha impressionato concludendo settimo. Il sette volte campione del mondo ha fatto valere sul bagnato la sua grande esperienza, raccogliendo il massimo con la W15 che ha bocciato il nuovo fondo che era stato preparato per la gara belga.

La grande delusione delle qualifiche è la McLaren solo quinta con Lando Norris e sesta con Oscar Piastri. Le due vetture papaya erano attese in prima fila e, invece, sul bagnato non hanno impressionato, ma è corretto dire che le due MCL38 sono probabilmente le due vetture più scariche, per cui domani sull'asciutto potrebbero diventare le grandi favorite per il successo. Il fatto che i due piloti McLaren siano divisi da 46 millesimi indica che i due conduttori sono arrivati al limite della vettura, almeno sull'acqua.

La top 10 è completata da Fernando Alonso che ha portato l'Aston Martin al nono posto, mentre Esteban Ocon ha resuscitato l'Alpine portandola in Q3. Il francese ha finalizzato molto bene il lavoro di sviluppo che a Enstone hanno fatto sulla A524 ed è stato ripagato da un buon risultato.

Alexander Albon fallisce il passaggio alla Q3 per soli tre millesimi: l'anglo-thailandese, che ha impressionato nelle prime due sessioni con la Williams, non è riuscito a cogliere un risultato che avrebbe meritato. E' 11esimo con una vettura velocissima sui lunghi rettilinei, ma con poco carico aerodinamico nel guidato: con il bagnato è stato particolarmente bravo.

Pierre Gasly con l'Alpine molto rivista coglie la 12esima posizione davanti alla Racing Bulls di Daniel Ricciardo: l'australiano è molto motivato da quando sente "profumo" di Red Bull. Valtteri Bottas è 14esimo con la Sauber: il finlandese ha apprezzato le novità che gli ha messo a disposizione la squadra di Hinwil e sembra aver trovato un po' di fiducia dopo un lungo periodo di letargo.

Lance Stroll chiude la Q2 15esimo: il canadese ha affrontato la qualifica con una vettura che è stata ricostruita dopo il botto in FP3. Sulla Aston Martin è stato sostituito il motore Mercedes, la trasmissione, il corner anteriore sinistro e l'ala davanti. Insomma ha messa macchina nuova...

Con la pioggia non si trovano a loro agio le due Haas: Nico Hulkenberg è 16esimo davanti al compagno di squadra Kevin Magnussen. Yuki Tsunoda, finito in investigazione da parte dei commissari sportivi a causa di un impiding ai danni di Verstappen a Blanchimont, ha chiuso la Q1 con la 18esima piazza: il giapponese ha voluto disputare la sessione anche se è consapevole che domani scatterà ultimo avendo cambiato tutta la power unit Honda finendo in penalità.

Logan Sargeant è 19esimo con la Williams: l'americano si è lamentato di essere finito nel traffico nel giro decisivo. L'inglorioso ruolo di ultimo spetta a Guanyu Zhou con la Sauber: il cinese è in momento critico e non trova la necessaria fiducia per sfruttare la sua vettura, visto che Bottas ha fatto un salto di qualità.