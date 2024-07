F1 | Sainz: "Beffato dall'ultimo set. Forse l'ho preparato male"

Sbagliare al momento decisivo non è mai una cosa piacevole. Ne sa qualcosa Carlos Sainz, autore di ottime qualifiche al Gran Premio del Belgio sino all'ultimo tentativo della Q3, quello decisivo, fatto con gomme Intermedie nuove. Alla fine, mentre Charles Leclerc è andato a prendersi la pole, Sainz si è dovuto accontentare dell'ottavo posto.

Una delusione forte per il madrileno, perché per quanto fatto vedere fino all'ultimo tentativo avrebbe avuto le carte in regola per contendere sia la prima fila a Sergio Perez - che domani partirà secondo - che la pole al compagno di squadra.

Invece Sainz si è trovato a fare in conti con un set di Intermedie che gli ha dato meno grip rispetto a quello usato con cui ha svolto il primo tentativo della Q3. Un'anomalia che lo stesso pilota di Madrid ha pensato potesse derivare da un suo errore nella preparazione della stessa, ovvero non averla messa nella giusta finestra di utilizzo.

"Ho pagato l'ultimo set. Non so perché. Sono andato forte tutta la qualifica ma con l'ultimo nuovo usato in Q3 avevo addirittura meno grip rispetto a quello che ho avuto con il set usato nel tentativo precedente".

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Forse ho fatto qualcosa nel giro di lancio, forse non l'ho preparato bene e ho perso tutto all'ultimo tentativo. Questo mi dà fastidio, perché sono andato forte tutta la sessione".

Archiviate le Qualifiche, ora i piloti dovranno prepararsi per affrontare la gara di domani che, stando alle previsioni meteo, dovrebbe essere asciutta. Inoltre c'è da considerare il fattore asfalto, nuovo per gran parte della pista che, s'è notato nelle libere tra ieri e oggi, mette sotto stress le gomme anteriori generando inoltre un graining che i team dovranno essere bravi a gestire.

"Chiaramente c'è qualcosa che questo asfalto nuovo fa alle gomme davanti perché le distrugge. C'è tanto, tanto graining rispetto agli altri anni e in gara dovremo cercare di gestirlo in gara. Vedremo come le squadre si saranno adattate a questo fenomeno", ha concluso Sainz.