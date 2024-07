F1 | Leclerc stupito: "Noi oltre le aspettative. Pioggia decisiva"

Terminare una qualifica di Formula 1 a quasi 6 decimi dal pilota più veloce non renderebbe contento nessuno. Ma le prove ufficiali del Gran Premio del Belgio 2024 ha presentato una serie di situazioni che hanno premiato proprio chi si è trovato - o ha fatto in modo di trovarsi - in quella posizione.

Charles Leclerc scatterà in pole position domani a Spa-Francorchamps con una ottimo giro ottenuto proprio nel suo ultimo tentativo della Q3. La Ferrari ha fatto un'ottima scelta, quella di risparmiare almeno un set di Soft per l'atto finale delle Qualifiche, e questo ha pagato dividendi.

Il set di intermedie nuovo ha fatto la differenza, al pari dell'ottimo tempismo con cui il team di Maranello ha mandato in pista il monegasco. Charles è stato l'ultimo tra i piloti di spicco a effettuare il suo giro veloce e, con la pista in miglioramento giro dopo giro, ha portato la Ferrari in prima fila.

La pole, poi, è arrivata grazie alle 10 posizioni di penalità che Max Verstappen dovrà scontare domani. Così Charles scatterà dalla prima posizione accanto a un'altra Red Bull, quella di Sergio Perez: la stessa prima fila che abbiamo già visto nel 2023.

"E' esattamente la stessa situazione, ha dichiarato Leclerc al termine delle Qualifiche di Spa-Francorchamps. "Non me l'aspettavo in questo weekend con queste condizioni. Siamo riusciti a fare qualcosa che va oltre le nostre aspettative e ora dovremo concentrarci sulla giornata di domani. Vedremo cosa accadrà senza la pioggia".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc è stato onesto nell'affermare come, senza la pioggia, sarebbe stato impossibile ottenere un risultato del genere. Probabilmente si sarebbe giocato la Top 5 assieme alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

"Credo che senza questa pioggia avremmo lottato per il quinto posto con le Mercedes. La pioggia ci ha aiutato e non mi lamento. Sono molto contento del giro che ho fatto in Q3 ed è bello tornare davanti in griglia. Ma domani dovremo cercare di finalizzare il tutto".

La prima posizione di partenza, a Spa, è forse la peggiore dell'intero Mondiale perché, dopo l'Eau Rouge e il Raidillon, ci sarà l'interminabile rettilineo del Kemmel dove Charles sarà alla mercé delle vetture alle sue spalle.

"La prima posizione non è affatto facile da tenere qui a Spa, è una delle prime posizioni peggiori. Ma ogni partenza fa storia a sé e vedremo come saremo messi una volta che arriveremo all'Eau Rouge. Domani deciderò quale sarà la cosa migliore da fare, ma cercherò comunque di mantenere il primo posto".