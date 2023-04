F1 | Vasseur: "Red Bull, DRS super. Dobbiamo capire come fanno"

Carica lettore audio

Il vantaggio di cui dispone la Red Bull mentre utilizza il DRS è eclatante. Lo ha detto, utilizzando altri termini senza però intaccare la sostanza, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur.

E, a ben vedere, sembra essere tornati indietro di 12 mesi, quando a pronunciare una frase simile fu l'ex team principal del Cavallino Rampante, Mattia Binotto.

Durante il fine settimana del Gran Premio del Canada 2022, il manager reggiano disse: "Avevamo uno svantaggio rispetto alla Red Bull in termini di velocità in rettilineo, senza dubbio. Soprattutto nelle zone in cui si poteva utilizzare il DRS. Quindi, in termini di potenza riguardo al loro DRS rispetto al nostro. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto".

In quel weekend la Ferrari portò una nuova ala posteriore capace di ridurre il drag, portando Binotto a definire "trascurabile" il vantaggio di Red Bull con il DRS aperto: "Credo che le RB18 abbiano ancora un leggero vantaggio su di noi, ma credo sia molto piccolo o trascurabile. Poi possiamo fare la differenza nelle curve, ma non è solo questione di monoposto, ma anche di piloti".

Da allora, però, Red Bull ha continuato ad avere un margine sensibile nei confronti di tutti gli altri con il Drag Reduction System attivato sulle RB19. Questo ha portato Vasseur a riconoscere ancora questo vantaggio, sebbene, a suo avviso, sia diminuito rispetto a quanto visto nel 2022.

"Hanno un effetto DRS enorme, più ampio di tutti gli altri. Dobbiamo capire a fare una cosa del genere. Stanno facendo qualcosa di diverso e sicuramente qualcosa di meglio".

"Penso che la differenza sia stata probabilmente maggiore l'anno scorso. Penso che abbiamo compensato parte del diario. Probabilmente lo scorso era ancora più evidente, ma dobbiamo ancora migliorare in quest'area".

"Il problema è che ci aspettavamo di ridurre ancora di più il divario ma, come detto, era più grande l'anno scorso. Ma ora abbiamo sicuramente un margine di miglioramento in quest'area. Ci stiamo lavorando".

Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr, al Gran Premio d'Australia, erano a metà classifica per quanto riguarda le velocità di punta. E' evidente come i livelli di carico aerodinamico fossero differenti tra una monoposto e l'altra.

Red Bull, ad esempio, era in testa con Verstappen (328,8 km/h) e con Sergio Perez al secondo posto (326,7 km/h). Dietro le due RB19 ecco le sorprendenti Williams FW45 di Alexander Albon e Logan Sargeant, monoposto dal basso carico aerodinamico.