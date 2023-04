F1 | Tsunoda: "Io e De Vries abbiamo stili diversi ma feedback simili"

Carica lettore audio

Dopo due gare concluse ai margini della top ten, in Australia l’AlphaTauri ha raccolto il suo primo punto della stagione grazie al decimo posto ottenuto da Yuki Tsunoda in un weekend estremamente caotico. Per quanto vi sia grande soddisfazione per i primi punti in classifica, dall’altra il team italiano è consapevole che il risultato è giunto anche grazie al ritiro di monoposto più rapide e che il passo mostrato a Melbourne non è stato sufficiente.

Già in Arabia Saudita il pilota nipponico aveva sfiorato la zona punti, concludendo undicesimo dopo un bel duello con Kevin Magnussen e replicando il medesimo risultato del Bahrain. Anche se la zona di centro gruppo sembra estremamente compatta sul piano cronometrico, con l’attuale vettura riuscire a cogliere punti con costanza non è impresa ardua, soprattutto per le difficoltà nel trovare quell’ultimo decimo.

“Siamo stati anche un po’ fortunati perché in Bahrain alcune vetture si sono ritirare, anche in Arabia Saudita, come Stroll. Anche per questo siamo riusciti a concludere in undicesima posizione”, ha spiegato Tsunoda.

“La vettura non ha prestazioni per cui possiamo raggiungere i punti con costanza, ma al momento la midfield è molto compatta, in pochi decimi ci sono sei-sette posizioni. Questo ci aiuta a motivarci, anche se la macchina, soprattutto in qualifica, non aiuta a trovare quell’ultimo decimo. Ma è sempre interessante”.

A Faenza gli ingegneri diretti dal direttore tecnico Jody Egginton stanno lavorando sodo per mettere a punto una serie di aggiornamenti con l’obiettivo di migliorare le performance della vettura dopo averne compreso i punti deboli nelle prime uscite stagionali. Già in Australia è arrivato un nuovo fondo che dovrebbe aiutare a migliorare le prestazioni aerodinamiche a bassa velocità, il cui effetto avrà maggior risalto in altri appuntamenti.

Le prime novità sono arrivate anche grazie ai feedback dei due piloti, i quali stanno fornendo agli ingegneri il proprio punto di vista sulle debolezze dell’auto. Tsunoda ha rivelato che lui e il suo compagno hanno due stili di guida differenti tra loro, soprattutto in fase di sterzata, ma che, prendendo un’immagine generale della situazione, i feedback convergono su punti in comune.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“I suoi [di De Vries] feedback sono buoni stanno aiutando gli ingegneri, anche se non sono propriamente le mie stesse indicazioni. Abbiamo due stili di guida differenti, anche se, facendo un’immagine generale, abbiamo bisogno di cose simili per far andare la vettura veloce e per fare un passo in avanti, soprattutto più grip”, ha spiegato il giapponese durante il weekend del Gran Premio d’Australia.

“Le differenze riguardano soprattutto il modo in cui usiamo lo sterzo, io sono più aggressivo mentre lui ha un approccio più aggressivo durante la sterzata. Lui è molto forte nei circuiti cittadini, come Arabia Saudita, riesce a passare molto vicino ai muri, magari lo aiuta anche l’esperienza in Formula E. Magari per i prossimi appuntamenti su circuiti cittadini possono tornare utili”, ha poi aggiunto Tsunoda, sottolineando le differenze di guida rispetto al suo compagno di squadra e come queste possano tornare utili in determinate piste del mondiale.