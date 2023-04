F1 | Alpine, Fry: "Correlazione dati ok, aggiornamenti in arrivo"

Carica lettore audio

Da un possibile doppio arrivo a punti a un doppio zero. Nello spazio di poche tornate, il destino del weekend dell’Alpine si è completamente rovesciato, lasciando la squadra francese con un risultato amaro difficile da digerire. Fino al momento dell’esposizione della seconda bandiera rossa, infatti, il team transalpino sembrava a un passo da raggiungere la prima doppia top ten della sua stagione, ma un incidente alla ripartenza ha poi stroncato qualsiasi sogno di gloria.

Un’ottima domenica conclusa nel peggiore dei modi, poche centinaia di metri dopo lo spegnimento dei semafori, quando Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono finiti a muro dopo essere entrati in contatto tra loro. Al netto della chiara delusione per un risultato difficile da commentare, dato che avrà anche un peso rilevante in termini di budget, il team ha comunque voluto esprimere la propria soddisfazione per l’andamento del weekend dal punto di vista delle performance.

Grazie a un passo piuttosto lento anche da parte dei primi, la A523 è stata in grado di rimanere con costanza nelle zone di vertice, tanto che prima della seconda interruzione Gasly si trovava al quinto posto alle spalle di Carlos Sainz. Nel complesso, l’intero avvio di stagione dell’Alpine si è dimostrato pieno di luci e ombre perché, nonostante buone prestazioni in termini di ritmo gara, raramente è stata in grado di raccogliere quanto costruito.

Il team crede che ci sia ancora un buon margine di crescita, dato che sulla monoposto per questa stagione sono state apportate modifiche importanti a livello meccanico, in particolare al posteriore, su cui è stata modificato lo scherma della sospensione posteriore.

“Stiamo imparando a conoscere la macchina in continuazione. Abbiamo apportato alcune modifiche meccaniche ragionevoli per quest'anno che stiamo ancora imparando. Abbiamo un maggior numero di strumenti che possiamo usare per regolare la macchina. Ma bisogna anche rendersi conto che le tre piste in cui siamo venuti sono tutte molto diverse tra loro, a dire il vero. In Bahrain c'è l'alta velocità e il fondo abbastanza sconnesso, e abbiamo avuto una certa serie di problemi”

“Jeddah era molto più scorrevole. Anche in questo caso [Australia], alta velocità. Se non altro, credo che qui sia un po' come a Jeddah in termini di velocità o di curve e di scorrevolezza, ma poi ci sono i normali problemi di riscaldamento degli pneumatici. Ovviamente in qualifica abbiamo adottato una strategia diversa da tutti gli altri. Devo dire che è impressionante che alcuni riescano a far funzionare il primo giro”, ha spiegato Pat Fry, capo tecnico della squadra francese.

Alpine A523 dettaglio tecnico Photo by: Uncredited

In occasione della gara di Melbourne, la squadra di Enstone si è presentata con delle modifiche nella zona dell'halo che, seppur all'apparenza possano sembrare minori, secondo il team hanno un impatto complessivo non da trascurare: "Questa novità sull'halo, pur essendo una piccola parte dell'auto, ha effettivamente un effetto ragionevole sulla parte posteriore dell'auto. Per gli standard normali, lo si potrebbe definire un piccolo passo avanti, ma non è insignificante".

Un elemento importante nel progetto di crescita Alpine risiede nel fatto che non vi siano particolari discrepanze nelle correlazione dei dati tra simulatore e pista, a dimostrazione del buon lavoro di preparazione del team: Sicuramente aiuta. Certo, non ci sarà mai una correlazione perfetta, non fraintendetemi. Ci sono alcune cose che stiamo ancora imparando a capire. Ma [i dati] sono molto simili a quelli che ci aspettavamo; quindi, speriamo che tutti gli sviluppi più importanti siano gli stessi. Voglio dire, quelli piccoli che abbiamo messo su, stanno funzionando come previsto. Speriamo che gli altri grandi siano come previsto.

La buona correlazione tra i dati in fabbrica e ciò che poi effettivamente avviene in pista ha permesso di proseguire il piano di sviluppo, con importanti aggiornamenti che arriveranno nelle prossime gare. Alpine ha in più occasioni spiegato che il proprio programma non sarà quello di portare un singolo grosso pacchetto, ma piuttosto di diluire le novità in diversi appuntamenti.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

“Abbiamo degli importanti aggiornamenti in arrivo. Ma non si sa cosa fanno gli altri. Fa parte del gioco, no? Quindi, nelle prossime gare, ci saranno sicuramente dei miglioramenti che ci permetteranno di colmare il divario. Ma è una gara, no? E non si tratta di una singola gara, ma di una gara che dura durante l’intera stagione [sullo sviluppo]”, ha aggiunto Fry.

"Come l'anno scorso, abbiamo un piano di aggiornamenti ragionevole. Dovremmo avere un passo in avanti per Baku e poi ci saranno altri aggiornamenti in arrivo".

Un importante step rispetto al passato deriva anche dalle scelte prese nel 2021, quando il gruppo tecnico scelse di spingere sulla ricerca di potenza per quanto riguarda la parte motoristica anche a discapito dell’affidabilità. Una decisione dovuta all’introduzione del congelamento delle Power Unit, ma che, secondo il team, ha pagato dando i risultati sperati.

“Assolutamente. Abbiamo cercato di migliorare le prestazioni, perché poi si ha la possibilità di correggere l'affidabilità. Quindi è stata sicuramente la decisione giusta. Se non l'avessimo fatto, non saremmo dove siamo oggi, questo è certo. Il grosso dei problemi di affidabilità è ormai alle spalle. I principali che abbiamo avuto li abbiamo risolti, ma ci sono sempre piccoli inconvenienti qua e là, come per il telaio. Ma sì, tutti i problemi più gravi sono stati risolti”.