F1 | AlphaTauri: il nuovo fondo migliora la AT04 nelle curve lente

AlphaTauri era chiamata quest'anno a risalire dopo un 2022 al di sotto delle aspettative. La AT04, però, non è stata subito all'altezza della situazione, sebbene nei primi 2 gran premi abbia sfiorato la zona punti con Yuki Tsunoda.

Nel frattempo il team ha dovuto fare i conti con voci di una possibile cessione da parte del team, smentita poi dal team principal Franz Tost prima con un breve comunicato ufficiale del team e poi dalle parole di Helmut Marko a Motorsport.com.

Nel frattempo a Faenza gli ingegneri diretti dal direttore tecnico Jody Egginton hanno lavorato sodo per mettere a punto una serie di aggiornamenti per la monoposto con il preciso intento di migliorarne le prestazioni dopo aver verificato i punti deboli nelle prime uscite stagionali.

Al Gran Premio d'Australia il team austro-italiano ha portato un nuovo fondo per le monoposto di Yuki Tsunoda e Nyck De Vries, ideato per migliorare le prestazioni delle AT04 nelle curve lente.

Le cose, però, non sono subito andate nel migliore dei modi. Tsunoda ha rovinato il nuovo fondo già al venerdì a causa di un'uscita di pista. A quel punto De Vries ha avuto l'onore e l'onere di portare avanti la valutazione della nuova componente.

L'olandese ha addirittura comparato il nuovo e il vecchio fondo nel corso delle Qualifiche: in Q1 ha girato con quello vecchio, mentre nella Q2 ha montato quello nuovo.

"Sicuramente il nuovo fondo ci ha aiutato un po'", ha ammesso De Vries dopo le qualifiche. Purtroppo il centro gruppo è molto competitivo e le cose possono cambiare in pochi decimi. Ma il nuovo fondo ci ha aiutati ed è incoraggiante. Dovremo però continuare a spingere per entrare in Top 10".

"Su questa pista non ci sono tante curve lente, però è necessario sviluppare tutta la vettura e stiamo lavorando sodo per farlo. Tutti i piccoli aggiornamenti servono a qualcosa. Tanti piccoli dettagli fanno la differenza. Abbiamo usato due fondi differenti nelle qualifiche perché pensavamo potesse essere interessante capire le differenze che comportavano le due componenti".

Jody Egginton, direttore tecnico di AlphaTauri, ha spiegato come il nuovo fondo utilizzato a Melbourne sia stato realizzato con il preciso intento di migliorare le prestazioni nelle curve a bassa velocità.

"Ovviamente le prestazioni aerodinamiche a bassa velocità sono un obiettivo di ogni squadra, e questo è uno degli obiettivi che non abbiamo centrato prima della stagione", ha spiegato.

"Gli aggiornamenti che stiamo apportando ora, tra le altre cose, mirano a migliorare la stabilità in ingresso alle basse velocità. Vogliamo rendere la vettura più stabile in ingresso di curva a bassa velocità, in modo che i piloti possano spingere di più in ingresso ritardato. Le prestazioni sono in crescita".

"Quindi, questo aggiornamento si è concentrato sul miglioramento delle prestazioni in quest'area. Per descriverlo in modo più dettagliato, si tratta di una sorta di maggiore altezza di marcia posteriore del pavimento, che ci ha permesso di fare un passo avanti".

"Ma il problema non si risolve con un solo componente e un solo aggiornamento. Questo è il primo passo".

"Il nuovo fondo ha rispettato le aspettative. Siamo abbastanza soddisfatti di ciò che ha fatto in termini di miglioramento delle prestazioni della vettura. Quindi è in linea con le aspettative e questa è la nostra specifica di base per il futuro. Ma soprattutto è solo il primo passo nello sviluppo del fondo. C'è molto altro da fare".