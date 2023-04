F1 | Retroscena: la FIA sapeva del Crashgate ma non poteva intervenire

Carica lettore audio

Le possibili azioni legali da parte di Massa sono state sollecitate dai recenti commenti dell'ex presidente della F1 Bernie Ecclestone in merito alle conseguenze dell'incidente intenzionale di Nelson Piquet Jr. nel Gran Premio di Singapore del 2008, che ha favorito la vittoria della Renault.

Ecclestone ha suggerito che sia lui che l'allora presidente della FIA Max Mosley erano a conoscenza del famigerato incidente durante la stagione 2008, quindi avrebbero avuto il tempo di intervenire prima dell'assegnazione del titolo mondiale.

In un'intervista rilasciata al sito web F1-Insider e pubblicata il mese scorso, Ecclestone ha dichiarato: "Volevamo proteggere lo sport e salvarlo da un enorme scandalo. Ecco perché ho tentato di convincere il mio ex pilota Nelson Piquet a mantenere la calma per il momento".

"All'epoca vigeva la regola che una classifica del campionato mondiale dopo la cerimonia di premiazione della FIA alla fine dell'anno era intoccabile. Così, [Lewis] Hamilton ricevette il trofeo e tutto andò bene".

"Abbiamo avuto informazioni sufficienti in tempo per indagare sulla questione. Secondo lo statuto, avremmo dovuto cancellare la gara di Singapore in queste condizioni".

I commenti di Ecclestone hanno fatto pensare a un potenziale insabbiamento per proteggere la F1 dai titoli dei giornali, e sono sufficienti per far pensare a Massa di dover approfondire la questione.

Il brasiliano avrebbe tutto il diritto di sentirsi preso in causa perché, se la FIA ne era a conoscenza nel 2008, quando i risultati di quella stagione avrebbero potuto essere cambiati, allora perché non si è indagato immediatamente?

Gran parte della risposta a questa domanda è emersa qualche anno fa, quando Mosley e l'ex direttore di gara della F1 Charlie Whiting sono stati intervistati per il documentario "Mosley: It's Complicated", uscito nel 2021.

Sebbene molte delle loro parole non siano state inserite nel montaggio finale del film, Motorsport.com ha visto le interviste integrali dell'epoca, che confermano quando la FIA è venuta a conoscenza della questione e perché non è stato fatto nulla all'epoca.

Confessione del GP del Brasile

Felipe Massa, Ferrari F2008 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

La rivelazione che Nelson Piquet Jr. si era schiantato deliberatamente al Gran Premio di Singapore del 2008 fu fatta per la prima volta a Whiting durante il GP del Brasile di quell'anno, teatro della sfida per il titolo tra Massa e Lewis Hamilton.

Come spiegò Whiting, scomparso nel 2019: "Ci sono state alcune teorie di cospirazione dopo la gara, ma niente di sostanziale. Ma ero in Brasile e stavo parlando con Nelson Piquet [Sr.]. Io sono stato il suo meccanico per diversi anni e siamo rimasti buoni amici".

"È venuto a trovarmi nel mio ufficio e abbiamo chiacchierato. Poi, all'improvviso, chiuse la porta".

"Ha tenuto il piede contro la porta, in modo che nessuno potesse entrare, e poi mi ha raccontato quello che era successo a Singapore. Era rivolto a Flavio [Briatore] perché, fondamentalmente, l'essenza di ciò che stava dicendo era che: 'Flavio ha fatto schiantare il mio ragazzo'".

Ho detto: "Wow, questa è roba seria". Non so a chi altro l'abbia detto, ma lui mi ha detto solo: 'Tienilo per te'. Così facendo, avrebbe saputo che l'avrei detto a Max".

La versione dei fatti di Whiting è stata confermata dallo stesso Piquet Sr. all'epoca, che nel 2009 aveva confermato agli investigatori di aver informato per la prima volta Whiting.

"In Brasile ho parlato con Charlie", ha spiegato Piquet. "L'ho contattato e gli ho detto: "Senti, cosa potrebbe succedere a Nelson se lo dico?". Avevo paura di rovinare la carriera di Nelson".

La mancanza di prove

Charlie Whiting, direttore di gara della FIA Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebbene Whiting abbia riferito a Mosley quanto detto da Piquet, la FIA ha evitato di avviare subito un'indagine formale.

Riflettendo sulle ragioni di questa scelta, Mosley, ex avvocato, spiegò che, nonostante le parole di Piquet Senior, la FIA non poteva avviare un'indagine perché non c'erano prove concrete che Piquet avesse ricevuto l'ordine di schiantarsi deliberatamente.

"Questo [la chiacchierata di Piquet con Whiting] ha confermato ciò che sospettavo e anche ciò che molte altre persone sospettavano", ha detto Mosley ai registi. "Ma naturalmente non ho detto nulla a nessuno. Non c'erano prove".

"Poi Nelson Jr. fu licenziato dalla squadra [nell'estate del 2009]. Nelson Sr. venne a trovarmi a Monaco e mi raccontò la storia. Non ho detto che lo sapevo già, ho solo detto che è terribile".

Mosley ha spiegato di aver reclutato degli investigatori esperti per intervistare Piquet Jr. e ottenere una dichiarazione ufficiale sull'accaduto. Ma anche in questo caso ha ritenuto che non fosse sufficiente per avviare un'azione.

"Avevamo la dichiarazione, la dichiarazione firmata da lui", ha aggiunto Mosley. "Ma ovviamente non era abbastanza perché sapevo che, anche se avessi prodotto questa dichiarazione con tutta la storia, e Nelson Jr. avesse testimoniato, la difesa sarebbe stata: 'L'abbiamo appena licenziato. È solo un dispettoso. Sta solo cercando di creare problemi'".

Interviste a Spa

Nelson Piquet Jr., Renault R28 si schianta a muro Foto di: Sutton Images

Mosley ha dichiarato che solo dopo che la FIA ha inviato gli investigatori e gli avvocati al Gran Premio del Belgio del 2009 per interrogare i rappresentanti del team Renault. In quel momento, l'organo di governo ha finalmente avuto abbastanza materiale su cui lavorare.

Ha aggiunto: "Sono stati fatti entrare di nascosto nel paddock, perché sapevo che nessuno doveva sapere, nemmeno Bernie, che erano lì. Perché se Flavio lo avesse scoperto, avrebbe potuto chiudere tutto".

Sebbene le interviste a Spa abbiano convinto la FIA di avere abbastanza elementi per sottoporre la questione al Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA, hanno anche offerto una prima visione di quanto Alonso sapesse.

Come ha detto Mosley: "La prima persona che hanno convocato è stata Alonso, che ha negato di essere a conoscenza di quanto era accaduto".

"Molte persone probabilmente pensano che Alonso sapesse, ma è interessante che il sovrintendente capo, che aveva un'enorme esperienza nell'interrogare le persone, mi abbia detto di essere convinto che Alonso stesse dicendo la verità. Quindi andava bene così".

"Ma il successivo ad essere convocato fu Pat Symonds, perché era una delle quattro persone coinvolte. E Pat, ovviamente, è una persona assolutamente onesta. Così, quando gli è stata posta la domanda più ovvia, ha detto: "Non posso rispondere a questa domanda"".

"Naturalmente, nel momento stesso in cui l'ha detto, è stato come una confessione. Così abbiamo convocato Flavio davanti al Consiglio Mondiale e il resto è storia. Sono stati banditi e così via".

Sebbene sia chiaro che la FIA voleva assicurarsi di avere tutte le prove necessarie prima di prendere provvedimenti, per Massa la vera domanda da porsi ora è se ritiene che l'organo di governo dell'automobilismo avrebbe potuto agire prima quando è venuto a conoscenza dell'accaduto.