F1 | Test Pirelli: Ferrari, McLaren e Red Bull al lavoro su 2 fronti

Dopo aver rallentato i test nella giornata di martedì, la pioggia ha dato un po’ di tregua ai team e a Pirelli al Mugello, permettendo di completare parte del programma di prove previsto sia in ottica 2025 che 2026. Nella giornata di martedì, infatti, Red Bull aveva schierato Liam Lawson per aiutare a finalizzare le mescole del prossimo anno, mentre McLaren era scesa in pista con Lando Norris su una vettura muletto sperimentando gli pneumatici 2026, i quali rimangono invariate rispetto all’attuale generazione di monoposto restando su un cerchio da 18”, ma con una larghezza e un diametro esterno leggermente inferiori, sia sull’asse anteriore che su quello posteriore.

Oltre a McLaren e Red Bull, che hanno confermato gli stessi piloti del giorno prima, al mercoledì si è aggiunta anche una terza scuderia, ovvero la Ferrari, che è scesa in pista sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz al volante della SF-24, provando gli pneumatici per il prossimo anno.

Per tutti e quattro i piloti si è trattato di una sessione di test estremamente utile anche per mantenersi in allenamento in vista del ritorno in pista ad Austin fra due settimane, dato il lungo periodo di pausa post-Singapore. Inoltre, per Lawson poter girare con la Red Bull rappresenta un’ottima chance per accumulare chilometri con una vettura della massima serie prima del debutto in terra statunitense, quando sarà al volante della Racing Bulls in sostituzione di Daniel Ricciardo, appiedato dal team dopo l’ultima tappa a Marina Bay.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto di: Pirelli

Così come nella giornata precedente, anche al mercoledì i tecnici Pirelli hanno lavorato su due programmi paralleli: Red Bull e Ferrari sono state impegnate sullo sviluppo delle mescole per il 2025, in particolare di quelle più dure della gamma prevista per la prossima stagione, mentre la McLaren, che ha portato al Mugello una mule car, si è concentrata sulle prime prove dei prototipi delle gomme 2026.

Dopo aver già omologato la costruzione delle coperture 2025, infatti, ora Pirelli sta delineando gli ultimi dettagli sulle mescole da portare per il prossimo anno. Il Mugello rappresenta un’opportunità per testare al meglio la resistenza dei compound più duri, dati i lunghi curvoni del tracciato che trasmettono tanta energia alle coperture con un livello di stress elevato.

La prima ora di attività di questa mattina si è svolta con una pista ancora umida, tanto che tutte e tre le vetture hanno montato pneumatici intermedi, raccogliendo comunque indicazioni utili soprattutto su un tracciato probante come quello toscano. Dalle undici in avanti è stato possibile passare alle gomme slick per provare a completare tutto il programma previsto.

Lando Norris in azione sulla McLaren muletto: Pirelli usa il DRS per simulare carichi più vicini a quelli delle vetture 2026 Foto di: Pirelli

Alla fine della giornata i giri percorsi sono stati 390. Il più attivo in pista è stato Lando Norris, il quale ha completato 118 passaggi, di cui il migliore in 1’21’’302, seguito da Liam Lawson con 116 tornate all’attivo e un miglior crono in 1’23’’219. I due piloti della Ferrari, invece, si sono divisi la giornata: Sainza ha girato nella prima parte della giornata completando 79 giri, mentre Leclerc è sceso in pista al pomeriggio al volante della SF-24 mettendo assieme 77 tornate.

Le prossime tappe dei due programmi di sviluppo si svolgeranno in due contesti totalmente diversi. Per quanto riguarda le gomme 2025, durante il fine settimane del Gran Premio del Messico verrà concessa mezz’ora in più alle squadre in FP2 per provare le coperture più tenere della gamma in vista del prossimo anno. Se al Mugello si sono provate le mescole più dure, su un circuito meno impegnativo come quello messicano Pirelli avrà modo di provare i prototipi più morbidi, questa volta con tutte e dieci le squadre in contemporanea. Per quanto riguarda il lavoro in ottica 2026, invece, l’appuntamento è per il 13 e il 14 novembre a Magny-Cours, dove girerà la mule car predisposta da Alpine.