F1 | Aston: Drugovich sostituirà Alonso per le FP1 in Messico

Le prove libere del Gran Premio del Messico probabilmente saranno un ottimo appuntamento per i team di far scendere in pista i propri giovani talenti, in modo da rispettare quella regola introdotta da qualche anno a questa parte che prevede che ogni squadra debba lasciare spazio a un rookie in almeno due FP1 nel corso della stagione.

Infatti, considerando che alcuni dei prossimi appuntamenti vedranno la sprint, il che vorrebbe dire non lasciare alcuna sessione di libere ai piloti ufficiali prima delle qualifiche, rimangono pochi eventi in cui far girare i piloti debuttanti, tra cui Abu Dhabi. Uno di questi potrebbe essere proprio il Messico, anche perché la seconda sessione di prove libere sarà allungata di 30 minuti per provare le gomme Pirelli: ciò darà la chance ai piloti ufficiali di recuperare mezz’ora di prove, tra l’altro in una condizione molto più simile a quella della gara.

McLaren ha già annunciato che farà girare Pato O’Ward nelle libere 1 a Città del Messico, mentre in casa Aston Martin sarà Felipe Drugovich a salire sulla vettura di Fernando Alonso per la FP1 messicana, per poi dare nuovamente spazio allo spagnolo per il resto del fine settimana.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, test Pirelli Barcellona Foto di: Pirelli

La sessione rappresenterà la prima uscita nel corso di un weekend di gara del brasiliano sulla AMR24, una vettura che ha contribuito a sviluppare grazie al suo lavoro al simulatore. Drugovich negli ultimi mesi si è comunque mantenuto allenato girando con vecchie vetture ed effettuando alcune prove per i test Pirelli, tra cui l’ultimo a Barcellona dove ha testato i primi prototipi delle gomme che debutteranno nel 2026.

In realtà, il brasiliano sarebbe dovuto scendere in pista durante la prima sessione di prove libere nel fine settimana del Gran Premio d’Italia a Monza: tuttavia, una volta che la scuderia realizzò che i lavori di riasfaltatura e sui cordoli erano più importanti di quanto preventivato, decise di lascare Alonso sull’auto anche per la FP1, in modo da dare allo spagnolo la possibilità di prendere le misure su un tracciato che aveva di fatto cambiato volto.

"Sono davvero entusiasta di guidare l'AMR24 per la prima volta, è da un po' che non vedo l'ora! Ho trascorso gran parte dell'anno a lavorare sullo sviluppo di questa vettura nel simulatore del team, quindi sarà prezioso per me sentire la correlazione tra il simulatore e la realtà", ha spiegato Drugovich e per un pilota al simulatore è sempre fondamentale avere riferimenti reali per comprendere il comportamento della monoposto.

“L'Autódromo Hermanos Rodríguez è una pista dove non ho mai girato. È un circuito impegnativo con un mix di lunghi rettilinei e curve tecniche, quindi passerò del tempo al simulatore in modo da essere pronto per le FP1. Voglio ringraziare Aston Martin Aramco per avermi dato questa opportunità e Banco Master per il suo continuo supporto".

Felipe Drugovich nei test con Pirelli a settembre Foto di: Pirelli

Per il team potrebbe comunque essere una chance importante per portare avanti il lavoro di raccolta dati, non solo dell’ultimo pacchetto che si attende nelle prossime gare, ma anche in ottica del prossimo campionato. Infatti, nelle ultime settimane Fernando Alonso e Lance Stroll in più occasioni hanno dedicato parte delle prove libere a un estensivo lavoro di raccolta dati per studiare alcuni aspetti in ottica 2025.

"Siamo entusiasti di dare a Felipe questa prima opportunità di guidare l'AMR24 durante le prove libere di Città del Messico. Felipe è regolarmente a Silverstone sul nostro simulatore, contribuendo allo sviluppo di questa vettura con il suo feedback dettagliato e attento, quindi sarà un'esperienza gratificante per lui scendere in pista in Messico", ha detto Mike Krack, il Team Principal dell’Aston Martin.

“Durante la sessione, Felipe lavorerà sullo sviluppo per il team, raccogliendo dati fondamentali per supportare il nostro processo decisionale durante il resto del weekend e contribuendo alla messa a punto della vettura".