F1 | Ben Sulayem: "Rapporti FIA-FOM migliorati, non ci sarà un divorzio"

Dopo che negli scorsi anni vi sono stati dei punti di scontro tra FIA e FOM, il Presidente dell'organo di governo Ben Sulayem ha spiegato che il rapporto tra la Federazione e la Formula 1 è sensibilmente migliorato rispetto a quando ha assunto la carica alla fine del 2021. Quest'anno, infatti, il rapporto tra le due parti sembra essere molto più stabile.

"La FOM comprende ora il ruolo e la missione della FIA", ha dichiarato Ben Sulayem in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

"Prima non so quale fosse il problema. Vi chiedo: negli ultimi due anni e mezzo, potreste dirmi qual era il mio problema? Cosa ho fatto di sbagliato negli ultimi due anni e mezzo? Onestamente. Se chiedo un accordo migliore per la FIA, come lo farò? Di tasca mia? Io stesso non prendo un centesimo dalla FIA. Quindi dov'è il problema se voglio attrezzature e risorse migliori per creare uno sport migliore?".

La FIA è ancora proprietaria della F1

Parlando della situazone attuale e gli scontri visti in passato, Ben Sulayem ha voluto sottolineare come i diritti commerciali del campionato mondiale di Formula 1 sono stati "affittati" alla FOM dalla FIA. Inoltre, dal suo punto di vista, ora Liberty Media avrebbe compreso meglio questo punto, rendendo più distante una separazione tra le due parti, di cui si è tanto vociferato nell'ultimo anno.

Il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

"Tutte queste assurdità prima, parlare di divorzio. Suvvia, per l'amor di Dio, possiamo essere più maturi? Non succederà", ha detto, dopo che gli era stato chiesto cosa avesse determinato il miglioramento dei rapporti tra la FIA e la FOM.

"Ora la FOM capisce che questa è una nave che non ha bisogno di altre turbolenze. Possiamo avere le nostre divergenze, ma non passerò il limite e non dirò: 'Oh, voglio i diritti commerciali'. Non se ne parla. Ma ci sono anche cose che la gente deve capire. Di cosa abbiamo bisogno? Dobbiamo essere allo stesso livello".

Nel 2000, la FIA ha accettato di estendere il contratto di cessione dei diritti commerciali della F1 a Bernie Ecclestone, ex amministratore delegato della FOM, per un periodo di 100 anni. Tuttavia, in realtà il marchio rimane sempre sotto la Federazione: "La FIA è ancora proprietaria della Formula 1. Noi la affittiamo, la diamo in leasing a qualcun altro. E questo lo capiamo e lo rispettiamo entrambi".

"E ripeto quello che ho detto prima: se oggi mi chiedete se dovessi scegliere tra qualsiasi promotore - se avessi il diritto di farlo - sceglierei Liberty Media. Sanno come promuovere lo sport. Ma la FIA deve essere più forte. E il punto in cui diventa più forte è il nostro riposizionamento e la riforma della FIA, e questo avviene quando la parte commerciale capisce e rispetta la nostra posizione quando si tratta di governance e regolamenti".

"Lavoro molto bene con la FOM. Lavoro bene con Greg Maffei e Stefano Domenicali, abbiamo una comunicazione costante. Rispetto il nostro rapporto con la FOM. Volevo rafforzarlo e ora il nostro rapporto è migliorato molto. Non abbiamo mai fatto riunioni strategiche congiunte prima, mentre ora le facciamo. E ne sono davvero felice, perché questo migliora il rapporto e lo sport. È un bene per tutti".