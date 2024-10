F1 | Test Pirelli: la pioggia rovina il lavoro di Red Bull e McLaren al Mugello

La pioggia sembra essersi affezionata alle prove di sviluppo dei pneumatici Pirelli per la F1 in quest’ultimo trimestre del 2024.

Dopo che la settimana scorsa a Magny-Cours entrambe le giornate erano state caratterizzate da condizioni meteorologiche a dir poco complicate, anche la sessione iniziata oggi all’Autodromo del Mugello ha visto la pioggia grande protagonista sin dalle prime ore della mattina.

Inoltre, la scarsa visibilità attorno al circuito toscano ha impedito per lungo tempo all’elisoccorso di poter decollare e, conseguentemente, le vetture non hanno potuto praticamente girare per tutta la giornata.

Test Pirelli al Mugello Foto di: Pirelli

Il programma odierno era suddiviso in due parti. La Red Bull, che schierava il suo pilota di riserva Liam Lawson che dal prossimo Gran Premio degli USA guiderà per il team Visa CashApp RB, aveva il compito di lavorare sulla finalizzazione delle mescole per il 2025.

La McLaren, invece, che aveva in pista Lando Norris al volante di una mule car, doveva sperimentare per la prima volta i prototipi dei pneumatici che saranno utilizzati a partire dal 2026, vale a dire con un diametro del cerchio (18”) invariato rispetto all’attuale generazione di monoposto mentre la larghezza e il diametro esterno leggermente inferiori, sia sull’asse anteriore che su quello posteriore.

I test proseguiranno anche domani, meteo permettendo. Alle due squadre presenti oggi, che utilizzeranno gli stessi piloti, si aggiungerà anche la Scuderia Ferrari che, con Charles Leclerc, lavorerà anch’essa sulle gomme per il prossimo anno.