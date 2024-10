F1 | Dopo gli addii, la FIA rinforza l'organico con due nuove figure

Negli ultimi mesi, la FIA è stata al centro dell’attenzione anche per i numerosi addii che hanno colpito la Federazione, con nomi di alto profilo che hanno lasciato l’organo di governo per dedicarsi ad altri progetti.

Proprio la scorsa settimana, la FIA si è separata dal direttore delle comunicazioni Luke Skipper e dal segretario generale della mobilità Jacob Bangsgaard, mentre lo scorso inverno è stato annunciato l’addio dal direttore sportivo Steve Nielsen e il direttore tecnico delle monoposto Tim Goss. A febbraio di quest’anno è poi stata annunciata anche la separazione dal direttore della governance e dei regolamenti Pierre Ketterer e dal responsabile degli affari legali commerciali Edward Floydd avevano lasciato, mentre a maggio ha lasciato anche la prima CEO della FIA, Natalie Robyn.

Nel frattempo, però, la FIA ha cercato di trovare nuove figure per rafforzare il proprio organico, sia sul fronte tecnico che gestionale e del marketing, perché l’obiettivo annunciato dal Presidente Mohammed Ben Sulayem è anche quello di rendere la Federazione un’organizzazione che possa andare a chiudere l’anno con conti in positivo, aumentando le entrate per renderla sempre più efficace anche sul fronte finanziario.

Il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Per questo, la FIA ha annunciato due nomine ai vertici dell'organizzazione. Lo spagnolo Alberto Villarreal entrerà a far parte dell’organo di governo in qualità di direttore generale, mentre l'italiana Alessandra Malhame diventerà il nuovo Senior HR Director.

Villarreal, che riferirà direttamente a Ben Sulayem e al presidente del Senato, arriva con una grande esperienza nel settore automobilistico dopo aver lavorato per due decenni per l'azienda di pneumatici Goodyear, attiva sia nel mondo automotive che nel motorsport. Lo spagnolo contribuirà alla supervisione delle prestazioni operative e finanziarie della FIA, dando priorità agli interessi dei membri della Federazione nel processo decisionale. Anche questo aspetto rientra nella politica messa in piedi da Ben Sulayem di dare priorità ai membri della FIA mettendoli al centro degli interessi dell’organo di governo, in quello che è una sorta di ristrutturazione interna voluta dal Presidente.

Malhame, che in precedenza ha lavorato presso Honeywell e Bristol Myers Squibb, collaborerà con la FIA per guidare le operazioni di gestione del personale, risorse umane e delle strategie. Parlando delle nomine, Ben Sulayem ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto nel team ad Alberto e Alessandra".

"Grazie alla vasta esperienza di leadership di Alberto Villarreal, sono certo che gestirà bene la sostenibilità delle nostre prestazioni finanziarie, della governance e delle operazioni. Alessandra Malhame porta alla Federazione una grande esperienza in materia di risorse umane. Sono certo che garantirà lo sviluppo del nostro bene più prezioso: le nostre persone".