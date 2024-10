F1, nuovo accordo con Hot Wheels: produrrà modellini delle vetture

A partire dal prossimo anno, i fan della Formula 1 potranno tenere le loro auto preferite nel palmo della mano: la serie ha infatti accolto Hot Wheels come nuovo partner globale. Le vetture della stagione 2025 saranno rimpicciolite in scala 1:64 e Hot Wheels aggiungerà un'altra collezione al suo garage in continua crescita.

Tuttavia, in attesa che arrivi il 2025 e che le vetture dei team di F1 siano ridotte in scala, Hot Wheels ha prodotto una versione speciale di un modellino "base" per celebrare l'ultima collaborazione. Il marchio di Mattel ha infatti prodotto una versione in edizione limitata con una livrea Hot Wheels personalizzata e dispone anche di pneumatici intercambiabili per imitare i pit stop.

"Questa entusiasmante collaborazione con Mattel unirà l'adrenalina delle corse automobilistiche all'emozione delle macchinine e offrirà l'opportunità di vedere i dettagli che caratterizzano un'auto di F1, tutto nel palmo della mano", ha dichiarato Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1.

"È più di una semplice partnership: è una celebrazione della velocità, della creatività e dell'innovazione che offrirà ai fan un nuovo modo di avvicinarsi a questo sport".

L'intera gamma sarà disponibile a partire dal 2025 e sono previsti altri prodotti, man mano che la F1 espanderà ulteriormente il suo portafoglio con altre partnership, dato che recentemente ha siglato un accordo anche con LEGO.

Partnership Hot Wheels F1 Foto di: Liberty Media

"Hot Wheels ha sempre coltivato questo spirito di sfida, quindi la partnership con la Formula 1 è naturale ed emozionante", ha aggiunto Roberto Stanichi, responsabile dei veicoli e dei set da costruzione di Mattel.

"Unirà due delle più grandi comunità di fan al mondo, condividendo la loro passione per le auto e le corse. In collaborazione con la Formula 1, abbiamo messo a punto un programma che consente ai bambini di riprodurre l'emozione delle corse della F1".

"Come Hot Wheels, la F1 è incentrata sul brivido e sulle prestazioni delle auto, e l'ampia collezione che abbiamo creato porterà i fan della F1 a un livello superiore grazie anche a delle esperienze digitali e di vendita al dettaglio".

L'accordo con Hot Wheels mira ad attirare il crescente numero di giovani fan che desiderano giocare con le riproduzioni in scala ridotta delle auto dei loro piloti preferiti, ma a un prezzo più accessibile.