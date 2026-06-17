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F1 | Test Pirelli: Ferrari e Cadillac hanno provato diverse varianti della C2

I test Pirelli al Circuit de Barcelona-Catalunya si sono conclusi oggi con Ferrari e Cadillac impegnate a valutare diversi tipi di C2 sia sul giro secco che sui long run.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Ferrari Pirelli Test

Ferrari Pirelli Test

Foto di: Pirelli

Si è concluso il secondo giorno di test organizzato da Pirelli sul circuito di Barcellona-Catalogna per lo sviluppo dei pneumatici da asciutto del prossimo anno. Arthur Leclerc ha sostituito oggi il fratello Charles al volante della Ferrari, mentre Zhou Guanyu ha proseguito il lavoro con Cadillac.

Al mattino è continuato il programma di prove con diverse opzioni di struttura per la mescola C2, testate inizialmente in short run e successivamente in long run. Dopo la pausa pranzo, i due piloti hanno invece valutato alcune varianti della mescola C2 sulle lunghe distanze. La temperatura massima dell’asfalto è stata di 58°C, mentre quella dell’aria ha raggiunto 36°C.

Ferrari Pirelli Test

Ferrari Pirelli Test

Foto di: Pirelli

Arthur Leclerc ha completato oggi 141 giri per un totale di 657 chilometri, facendo segnare 1'17"430 come miglior tempo di giornata. Zhou Guanyu ha invece percorso 605 chilometri, pari a 130 giri, fermando il cronometro a 1'19"321.

 Nei due giorni di test al Montmelò, a cui ha partecipato ieri anche Aston Martin, sono stati complessivamente percorsi 2817 chilometri per un totale di 605 giri.

Il prossimo appuntamento con i test di sviluppo Pirelli è in programma a Silverstone, il martedì e mercoledì successivi al fine settimana di gara, con la partecipazione delle squadre Mercedes e Williams. In quell’occasione saranno nuovamente testate gomme slick.

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