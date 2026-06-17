F1 | Taccuini, velocità e maturità: come Fornaroli ha colpito la McLaren nel debutto a Barcellona

La prima sessione di prove libere a Barcellona ha rappresentato l’occasione ideale per molte squadre per iniziare a soddisfare la regola che impone di destinare almeno quattro FP1 stagionali ai giovani piloti. Un’opportunità preziosa, soprattutto perché i debuttanti non avrebbero altre possibilità di girare con una vettura attuale della massima serie.

Certo, le squadre con maggiori risorse possono permettersi numerose sessioni TPC, ma all’alba di un nuovo ciclo tecnico questo significa accumulare esperienza su una vettura con un DNA diverso rispetto alle monoposto 2026. Tra i giovani piloti che hanno avuto la possibilità di girare in Spagna c’è anche Leonardo Fornaroli, salito sulla McLaren MCL40.

Il campione in carica della F2 ha preso il posto di Lando Norris nella prima sessione, chiudendo con un ottimo quinto tempo. Ma più del riscontro cronometrico, a colpire la squadra di Woking è stato il modo in cui Fornaroli ha affrontato un programma di lavoro ben più complesso di quanto si possa percepire dall’esterno.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Taccuini e grande professionalità hanno impressionato Stella

“È un’opportunità assolutamente meritata. Lavoriamo con Leonardo ormai da alcuni mesi e abbiamo apprezzato moltissimo il suo atteggiamento, sia come persona sia come pilota. È una persona davvero interessante: può sembrare timido, ma è di gran lunga il più proattivo nel fare domande agli ingegneri”, ha raccontato il Team Principal della McLaren durante il weekend di Barcellona.

Fornaroli è entrato in McLaren alla fine della scorsa stagione, dopo aver conquistato il titolo di Formula 2 al debutto, un successo che seguiva il trionfo ottenuto in Formula 3 l’anno precedente. Sia durante la sosta invernale sia in questa prima parte del 2026, Andrea Stella ha avuto modo di osservarne da vicino professionalità, velocità e approccio, qualità particolarmente apprezzate dalle squadre.

“Va in giro con il suo taccuino, prende un sacco di appunti e appena gli viene un’idea la condivide. È davvero un profilo particolare e, quando sale in macchina, che sia il simulatore, la vettura dei test TPC o una sessione di libere su una monoposto attuale, è veloce”, ha rimarcato Stella.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Può sembrare un dettaglio secondario, ma per le scuderie di Formula 1 in realtà è uno dei requisiti più importanti, soprattutto ora che le macchine stanno diventano sempre più complesse. Lavorare con gli ingegneri, saper individuare le aree su cui lavorare e avere un approccio costruttivo può davvero fare la differenza, tanto che è uno dei talenti più apprezzato di alcuni piloti in griglia.

McLaren ha visto grande maturità anche in pista

Ma di Fornaroli non è stata apprezzata soltanto la professionalità fuori dalla vettura, ma anche in pista ha svolto il programma previsto con precisione e maturità. In genere ai giovani piloti vengono assegnati tre obiettivi nelle FP1: riportare la vettura ai box senza rischi per non compromettere il lavoro della squadra, contribuire alla messa a punto e completare la raccolta dati necessaria per confrontare le simulazioni con i riscontri reali.

Non a caso, nella prima parte della sessione sulla monoposto dell’italiano erano stati montati i rastrelli per la raccolta dati, così da comparare diverse specifiche di ali anteriori. In Canada la McLaren aveva introdotto una nuova ala anteriore che era poi stata messa da parte dopo la FP1 perché non aveva restituito del tutto i riscontri sperati.

Il lavoro di comparazione e raccolta dati con i rastrelli svolto da Fornaroli in FP1 Foto di: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

L’ala era stata riproposta a Monaco per una nuova comparazione nelle libere, salvo essere nuovamente accantonata per il resto del weekend. Questa specifica è stata poi provata ancora in Spagna, con alcune novità sull’endplate, alla ricerca di una miglior correlazione. Il compito di Fornaroli nella prima parte della sessione era proprio quello di effettuare un confronto diretto.

La raccolta dati avviene spesso tramite test a velocità costante, così da fornire agli ingegneri un riferimento stabile per valutare l’andamento dei flussi, per cui i piloti devono quindi prestare attenzione anche agli specchietti per non ostacolare nessuno. Si tratta di un’operazione che viene ripetuta più volte, perché tra un run e l’altro i meccanici possono modificare la regolazione dei flap per ricostruire con più dati la mappa aerodinamica.

“Nella prima parte della sua sessione di FP1 gli abbiamo assegnato alcuni compiti, perché doveva svolgere del lavoro per noi con i rastrelli, che servono a studiare il comportamento dell’ala anteriore. Non era semplice, perché doveva mantenere una velocità costante mentre tutti gli altri giravano al ritmo normale, e lui lo ha fatto con grande professionalità e precisione nell’esecuzione delle procedure. Serve molto lavoro sul volante per mantenere la velocità corretta e allo stesso tempo stare lontano dal traffico”, ha confermato Stella.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In attesa di scoprire il futuro, ci sono altri test in programma

Sebbene Fornaroli abbia avuto modo di provare la soft nel finale, mostrando anche una buona velocità, il tempo sul giro non era certo l’aspetto centrale di questa prima uscita ufficiale. Va ricordato, infatti, che sul rettilineo mancavano un paio di decimi a causa della PU e che l’italiano stava girando con la vecchia ala anteriore, non con l’ultima specifica.

“Quando gli abbiamo dato un paio di set di gomme, uno usato e uno nuovo, è stato veloce. E devo dire che nel tempo che ha fatto bisognerebbe togliere due decimi, perché ne perde due sul dritto: con questa Power Unit serve un po’ di familiarità e, appena devi gestire un po’ di traffico, lo stato di carica della batteria non è al massimo e vieni penalizzato sul rettilineo”, ha aggiunto Stella, che ha poi parlato in ottica futura, perché McLaren vorrebbe davvero vederlo in F1 e, dato che realisticamente non ci sarà spazio a Woking nell’immediato futuro, si stanno esplorando altre opportunità.

“Siamo quindi molto soddisfatti del suo atteggiamento, della velocità, della costanza. Leonardo è senza dubbio un valore aggiunto per la Formula 1 del futuro. Vogliamo che guidi, e certamente in futuro potrebbe guidare per McLaren, ma crediamo anche che debba esplorare le opportunità in Formula 1 e lo faremo insieme a lui.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Fornaroli avrà comunque altri test in pista, sia con la MCL40 nelle restanti sessioni di FP1 della stagione, sia attraverso numerosi TPC nel corso dell’anno, tra cui quello già programmato con la Haas a Jerez e quello già svolto a Monza subito dopo il GP di Spagna. E sebbene il DNA delle monoposto 2026 sia diverso, girare con vetture di Formula 1 delle passate stagioni resta fondamentale, perché il salto dalla F2 alla massima serie è ancora molto ampio.