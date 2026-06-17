F1 | Test Pirelli: Ferrari, Aston Martin e Cadillac completano oltre 1.500 km nel primo giorno

Scuderia Ferrari, Aston Martin e Cadillac sono i tre team che ieri hanno partecipato ad una giornata di test organizzata da Pirelli per lo sviluppo degli pneumatici da asciutto per la prossima stagione, sul circuito di Barcellona-Catalogna.

Nel corso della mattina, le scuderie hanno provato diverse soluzioni di struttura per la mescola C2 con dei performance run da 8 giri. Nel pomeriggio, le migliori opzioni sono state invece testate sulle lunghe distanze. Le temperature dell’asfalto hanno raggiunto i 57°C, mentre quelle dell’aria i 34°C.

Sulla Ferrari, Charles Leclerc ha completato 134 giri per un totale di 624 chilometri, con un miglior tempo di 1'16"619. Jak Crawford, al volante dell’Aston Martin, ha percorso 680 chilometri in 146 giri, con un miglior crono di 1'23"709. Zhou Guanyu ha invece effettuato 54 tornate con Cadillac per 251 chilometri, a causa di alcuni problemi tecnici, fermando il cronometro a 1'21"543.

Test Pirelli a Barcellona Foto di: Pirelli

In pista, ma per effettuare un test TPC, c'era anche Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese, che quest'anno veste i panni della riserva per la Red Bull, era al volante di una RB21, quindi di una vettura di vecchia generazione, con la quale ha ottenuto un miglior crono di 1'14"650, ottenuto montando però delle gomme demo.

Oggi i test proseguiranno solo con il Cavallino e la squadra americana. Zhou rimarrà al volante della Cadillac, mentre Charles sarà sostituito dal fratello Arthur Leclerc.