F1 | Test Pirelli: a Spa solo gomme rain con McLaren e Aston

Si sono conclusi i due giorni di test che Pirelli ha svolto sul circuito di Spa-Francorchamps a seguito del GP del Belgio. Nemmeno oggi la pioggia ha smesso di essere la protagonista assoluta, cadendo con regolarità al mattino e a tratti nel pomeriggio, tanto che l’asfalto è rimasto sempre bagnato.

Pertanto, il lavoro dei tecnici della Casa milanese si è potuto concentrare solamente sul confronto fra diverse soluzioni di gomme intermedie e da bagnato in vista della prossima stagione. I giri percorsi in totale nella giornata sono stati 93: 53 da Stoffel Vandoorne sulla Aston Martin (miglior tempo 1'57"631) e 40 da Lando Norris con la McLaren (2'00"628).

“Dopo averlo fatto nel weekend del Gran Premio, la pioggia non ha dato tregua nemmeno in questi due giorni di test di Spa così abbiamo dovuto limitarci al lavoro di sviluppo delle due gomme da bagnato, le Intermedie e le Extreme Wet, su un asfalto le cui condizioni mutavano in base alla quantità d’acqua che vi si depositava – ha commentato il Direttore di Pirelli Motorsport, Mario Isola – . Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a percorrere grazie alla collaborazione di Aston Martin e McLaren quasi 1.500 chilometri. È stata una sessione molto utile, che ci ha permesso di raccogliere dati importanti per il prosieguo del nostro programma di prove da qui alla fine dell’anno. Adesso anche noi ci prenderemo una breve pausa prima di affrontare la parte finale della stagione”.