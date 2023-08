F1 | Marko: "Ferrari e Mercedes non hanno fatto un passo avanti"

Red Bull Racing ha compiuto mezza stagione perfetta, vincendo sino a oggi tutti i gran premi di Formula 1 del 2023. Un dominio nel dominio, con Max Verstappen capace di vincere 11 gare su 13 e di lasciare le restanti due al compagno di squadra Sergio Perez e gli avversari a decine di secondi di distanza.

La RB19 si è rivelata la macchina perfetta sin dai test invernali svolti in Bahrain, a Sakhir, sede inoltre del primo gran premio dell'anno. Tre giorni dove era parso a tutti chiaro non tanto chi fosse il team da battere, quanto con che distacco sugli altri avrebbe potuto farlo.

Il copione visto a Sakhir si è ripetuto per 13 volte e, non paga di tutto ciò, Red Bull si è presentata agli ultimi eventi prima della sosta di agosto con novità importanti: un'evoluzione della RB19 che ha dato alle monoposto affidate a Verstappen e Perez ancora più margine sugli avversari.

Al termine del Gran Premio del Belgio, concluso con una doppietta senza diritto di replica per gli avversari, Helmut Marko ha usato parole schiette, che ben fotografano la situazione attuale, ma che di certo avranno fatto innervosire nel più profondo i team che stanno lottando per affermarsi come seconda forza della stagione. Stiamo parlando di Mercedes, Ferrari, Aston Martin e, ultima arrivata, anche McLaren.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Non mi sarei mai aspettato di avere un vantaggio simile su Ferrari e Mercedes. Assolutamente. Abbiamo solo sviluppato la nostra monoposto e siamo onestamente sorpresi che gli altri non abbiano fatto un buon lavoro", ha sentenziato il super consulente di Red Bull Racing sul tracciato che sorge tra le Ardenne.

"Sia Mercedes che Ferrari non hanno fatto un solo passo avanti. Ecco perché siamo così tanto avanti rispetto a loro, in questo momento. Dietro di noi il nostro primo rivale cambia continuamente. Una volta è la Ferrari, un'altra è la McLaren e un'altra ancora è Aston Martin o Mercedes".

Marko, tanto per essere ancora più chiaro, ha anche dichiarato che la situazione attuale sia perfetta per il team di Milton Keynes, perché permette agli ingegneri di dedicare molte più risorse alla monoposto dell'anno prossimo per proseguire un dominio che, a oggi, sembra incontrastabile almeno nei prossimi mesi.

"Chiaramente tutto questo ci dà del vantaggio per la prossima stagione, che dedichiamo alla macchina 2024. Non dobbiamo utilizzare tutte le nostre risorse per la monoposto di quest'anno", ha concluso l'ex pilota austriaco.