F1 | Ocon: "Le novità funzionano, ma i rivali migliorano rapidamente"

Alpine ha concluso l’appuntamento del Belgio con una sola vettura in zona punti, quella di Esteban Ocon, che ha concluso con un ottavo posto che lascia un sorriso a metà. Al contrario, Pierre Gasly ha ottenuto solamente un’undicesima posizione, costretto a una gara in rimonta dopo essere rimasto bloccato dietro Oscar Piastri nel corso del primo giro, venendo così sfilato da diverse vetture senza poterle contrastare.

Seppur la squadra francese fosse consapevole che la tappa di Spa avrebbe potuto riservare qualche problema in più rispetto ad altri appuntamenti del mondiale, c’era qualche barlume di speranza, soprattutto perché il team si sarebbe dovuto presentare in Belgio con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, con un miglioramento stimato attorno ai due decimi di secondo.

Al di là del risultato finale, Ocon si è detto soddisfatto da quanto mostrato dalla A523 sulle Ardenne, specie perché, ancora una volta, appena montate sulla vettura le novità tecniche hanno funzionato esattamente come sperava la squadra. Un aspetto che si era già potuto osservare nel 2022 e nella prima parte dell’attuale stagione e che, secondo il transalpino, aiuta a non dover attendere la fase di validazione di ciascun componente prima di introdurre ulteriori pacchetti.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

“Venerdì e sabato non sono andati secondo i piani, non abbiamo messo insieme tutto. Ma è chiaro che in quella gara abbiamo potuto mostrare il vero ritmo della vettura, facendo anche delle belle battaglie. Mi sono divertito molto con Lance [Stroll], Pierre, Yuki [Tsunoda]. È stata davvero una bella battaglia. E se il resto del weekend fosse asciutto saremmo andati meglio, perché credo che avessimo chiaramente quel ritmo nel resto della gara. Ma, insomma, le cose stanno così”.

"È molto incoraggiante che ogni volta che apportiamo un aggiornamento, la vettura sembra fare un passo avanti. Chiaramente, dedico questo [risultato di domenica] a Viry e a Enstone, perché è davvero incoraggiante che ciò che portiamo in pista ci faccia fare un passo avanti".

"È sempre stato un nostro punto di forza. Basta che continuino a [arrivare] in modo più costante e credo che saremo a posto", ha aggiunto il pilota francese elogiando il lavoro dei tecnici in fabbrica, a dimostrazione che le simulazioni, tranne rari casi, restituiscono indicazioni corrette.

Oltre alle modifiche apportate al fondo e nella zona del diffusore, le quali sono state pensate nel normale percorso di sviluppo della A523, Alpine ha preparato anche una nuova ala anteriore specifica per i circuiti da basso carico come Spa e, dopo la pausa estiva, Monza.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

Osservando i sorpassi compiuti dai piloti del team francese, alcuni delle loro migliori mosse sono giunte in entrata di curva, come quella su Tsunoda alla staccata di Les Combes o quello su Albon all’esterno della chicane 12-13 successiva a Pouhon: "Il ritmo che avevamo in entrata di curva e soprattutto a velocità medio-alte, considerando la bassa deportanza che avevamo, era davvero impressionante. Era evidente che la vettura è molto più stabile e ha più aderenza. Era molto evidente".

Analizzando la prima metà della stagione del team, Ocon ha negato che ad Alpine sia mancata costanza in termini di performance, anche se si aspettava di più in alcuni appuntamenti come l’Ungheria, ma non ha nascosto che la squadra francese sta perdendo la rincorsa sugli sviluppi, dove altre scuderie sono riuscite a fare passi in avanti più consistenti.

"La gente dirà che ci è mancata la costanza, ma in realtà non è così, perché il ritmo è quello che è. È solo che gli altri sono migliorati di più nella parte centrale. Noi abbiamo recuperato un po' di terreno con l'aggiornamento che abbiamo apportato [in Belgio], ma non siamo più tra i primi cinque. Dobbiamo solo migliorare ancora, è molto semplice. Continuiamo ad aggiornarci".