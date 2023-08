F1 | Mercedes: Vesti guiderà la W14 nelle libere del Messico

Il danese è alla sua seconda stagione in Formula 2, dove ha trascorso dieci gare in testa alla classifica prima di perdere il comando proprio nello scorso weekend a Spa al termine della Feature Race, gara a cui non ha preso parte a causa di un testacoda ancor prima di schierarsi sulla griglia di partenza. Nel corso di questo campionato, Vesti ha ottenuto quattro vittorie e una pole position.

"Sono incredibilmente orgoglioso di partecipare alla sessione FP1 di Città del Messico con il team, è un sogno che si avvera", ha commentato Vesti.

"Pensare che tra meno di due mesi completerò la mia prima sessione ufficiale di Formula 1 con la Mercedes, che ha vinto otto campionati costruttori consecutivi, è incredibile. Ci è voluto un sacco di duro lavoro e questo è un passo molto importante per me nel mio percorso".

Il Team Principal Mercedes, Toto Wolff, ha aggiunto: "Fred sta facendo molto bene in Formula 2 in questa stagione. Guidare in una sessione FP1 è il prossimo passo nel suo percorso e non vediamo l'ora di dargli questa opportunità. È un giovane pilota di talento, non solo veloce ma anche riflessivo, e capisce esattamente cosa il team sta cercando di ottenere da lui in macchina".

Frederik Vesti, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tra le altre sue mansioni, Vesti affianca Mick Schumacher nel lavoro al simulatore nella sede di Brackley: "Fred si è comportato in modo impeccabile nel test per giovani piloti dello scorso anno, quindi non vediamo l'ora di averlo ancora una volta in macchina. Ha dimostrato di cosa è capace in F2 quest'anno, combinando un ritmo elevato con la costanza", ha dichiarato Andrew Shovlin.

"Fred fa parte della squadra da diversi anni ed è stato una parte fondamentale del nostro programma di sviluppo e messa a punto al simulatore. Non vediamo quindi l'ora di fargli fare la sua prima sessione di F1 in un weekend di Gran Premio".