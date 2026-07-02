F1 | “Scioccante” e “triste”: per i piloti Silverstone perderà la magia della sua sfida con le vetture 2026

Nel corso della stagione alcuni appuntamenti hanno messo in piena evidenza le criticità di queste Power Unit, soprattutto sui tracciati ricchi di rettilinei e con poche opportunità di ricarica, come Suzuka e Melbourne, che infatti hanno registrato tra i limiti di recupero più bassi dell’anno. La revisione introdotta a Miami ha attenuato solo in parte il problema, senza però riuscire a risolverlo del tutto.

I limiti di queste unità sono ormai noti e Silverstone sarà una delle piste dove torneranno a emergere in modo piuttosto evidente, complice la presenza di molte curve ad alta velocità e lunghi tratti da percorrere quasi sempre con l’acceleratore spalancato. Timori che Max Verstappen aveva già espresso con grande chiarezza pochi giorni fa.

“Adoro la pista di Silverstone, ma ho fatto qualche giro al simulatore e ho iniziato a ridere. Sembrava quasi un’altra pista. Non hai praticamente batteria lungo il giro. È costantemente piatta. Quindi sì, sarà una sensazione molto diversa rispetto a ciò a cui siamo abituati a Silverstone, per via del layout del circuito”, aveva detto l’olandese dopo la gara al Red Bull Ring.

Dettaglio della pista di Silverstone Foto di: Alex Kalinauckas

Proprio l’appuntamento dell’Austria offre un paragone interessante. È vero che, come in Canada, anche al Red Bull Ring ci sono molti rettilinei e diverse zone in cui il motore conta davvero, per di più consecutive. Tuttavia, la presenza di forti staccate utili per ricaricare la batteria e il fatto che gli allunghi non fossero particolarmente estesi permettevano comunque di gestire meglio la situazione.

Ci sono poche chance di ricarica e si perderà presto velocità

Qui a Silverstone, invece, il quadro sarà diverso e in parte dovrebbe richiamare quanto visto a Suzuka, soprattutto in qualifica. Dopo la 130R si arrivava a perdere anche 50 km/h quando le vetture rimanevano senza energia, costrette a entrare in superclipping per ricaricare la batteria in vista dell’ultimo tratto dopo la chicane del Triangolo.

Qualcosa di simile dovrebbe ripetersi anche qui in Inghilterra, perché osservando il layout del circuito si capisce subito che ci saranno poche reali opportunità per ricaricare la batteria. Tra curva 7 e curva 15, infatti, si frenerà soltanto in due punti, ossia a Copse e nella parte conclusiva della sequenza Copse, Maggots e Becketts. Ed è proprio qui che nasce il problema.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

È vero che le monoposto 2026 hanno meno carico rispetto al passato, ma combinare un motore termico meno potente con una parte elettrica che si scarica più rapidamente significa anche arrivare a certe zone del circuito a una velocità inferiore. Presentarsi a un punto di frenata già più lenti riduce la necessità di decelerare in modo marcato, e questo, a sua volta, limita ulteriormente le opportunità di ricarica della batteria.

La FIA ha abbassato ancora i limiti di ricarica

Diventa facile capire come, nei tratti in cui il motore elettrico non potrà più sostenere la Power Unit, tutto il carico finirà sul motore termico, che oggi dispone di meno potenza rispetto al passato con il rischio aggiuntivo che, oltre a dover spingere la vettura da solo, debba anche “trascinare” in background il superclipping per ricaricare la batteria, aggravando ulteriormente la situazione.

Sapendo che molte squadre avrebbero puntato proprio su questo per recuperare energia nei tratti più rapidi, la FIA ha scelto di abbassare ulteriormente all'ultimo minuto il limite di ricarica in qualifica, passando dai 7,5 MJ iniziali a 6,5 MJ. Una modifica tutt’altro che marginale, soprattutto per i team che avevano sviluppato simulazioni e strategie di gestione del clipping basandosi sul valore originario di 7,5 MJ.

Carlos Sainz., Williams Foto di: Eric Le Galliot

Non sorprende, quindi, che i piloti si siano detti preoccupati alla vigilia del weekend per il comportamento delle vetture, anche perché arrivando con una velocità relativamente bassa in tratti come Maggots e Becketts si perderà quella sfida che ha sempre caratterizzato Silverstone nei curvoni veloci, dove i piloti facevano la differenza. Anzi, c'è chi teme che si dovrà anche provare a fare del lift and coast.

Un impatto "scioccante" e "triste"

“Probabilmente è la pista più difficile finora per questo concetto di motore. Quanto visto al simulatore è stato piuttosto impattante, direi quasi scioccante, come ha detto lui. È stato un segnale chiaro che tutto ciò che abbiamo sviluppato per quest’anno non è abbastanza”, ha raccontato Carlos Sainz alla vigilia del GP in Gran Bretagna.

"In pratica esaurisci energia e potenza molto rapidamente nelle curve veloci. E siccome c’è una combinazione di curve ad altissima velocità, non recuperi batteria. Quindi ti ritrovi a contare solo, non so quanti cavalli abbia la macchina senza l’elettrico, ma ovviamente sei molto più lento nel veloce e non hai la stessa potenza né lo stesso slancio. È un bel passo indietro rispetto allo scorso anno”.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Il fatto di arrivare con molta meno velocità in certi tratti cambia anche il modo di interpretare quei punti della pista, perché diventa possibile posticipare la frenata e, soprattutto, perché curve veloci si trasformano di fatto in curve a media velocità: “Arrivi così lentamente a quelle curve che le velocità, di fatto, sono basse. Quindi penseresti che il circuito venga mostrato come una pista ad alta velocità, ma in realtà, se guardi ora le velocità in curva, è più un tracciato da medio‑veloce”, ha aggiunto Albon.

Timori che arrivano in sostanza da parte di tutti i piloti e anche Fernando Alonso, tra i più critici di questo regolamento, si è unito al coro, sottolineando come sarà “triste” vedere le vetture in pista nel corso di questo fine settimana: “Penso che le prossime due gare saranno un’esperienza diversa rispetto a ciò a cui siamo abituati a Silverstone e Spa”, ha detto lo spagnolo.

“Circuiti splendidi in passato, soprattutto con le vetture a effetto suolo della generazione precedente. Silverstone era probabilmente il migliore, si adattava perfettamente a quel tipo di vetture. Quest’anno sarà molto diverso e non sarà divertente guidare queste vetture. Guardando i giri al simulatore e cose del genere, penso che sarà piuttosto triste, sia per i piloti che per gli spettatori”.