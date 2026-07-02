F1 | Antonelli: "Il segreto di Silverstone? Guidare in modo più delicato sui curvoni veloci"

Kimi Antonelli è arrivato nel paddock di Silverstone con un’inedita divisa blu, indossata da tutto il team Mercedes. Tra le mani tiene con orgoglio il modellino del celebre "Blue Wonder", lo storico veicolo realizzato dalla Casa di Stoccarda negli anni Cinquanta, in un unico esemplare, per trasportare le monoposto della squadra. È il simbolo della speciale collezione di merchandise retrò lanciata dalla Mercedes e dedicata proprio all'iconico Rennwagen Schnelltransporter.

Il modellino del "Blue Wonder" il mezzo di trasporto veloce Mercedes degli anni '50 Foto di: Roberto Chinchero

È fin troppo facile notare quanto Antonelli sia rilassato. Lo stress del mondiale, che in molti avevano previsto potesse accompagnare la sua stagione da rookie, finora è rimasto lontano. Anzi, per la prima volta da quando indossa casco e tuta, Kimi sa già dove correrà l'anno successivo. Una condizione nuova anche per lui.

"Il lato positivo di questa situazione è che puoi pensare solo a guidare, sapendo che non ci sono punti interrogativi in sospeso. Dall'altra parte, però, c'è anche il pericolo che avere delle certezze possa portarti a rilassarti, ed è una trappola in cui non voglio cadere. Il mio approccio resta quello di scendere in pista per dimostrare di meritare l'opportunità che mi è stata data. Al di là di questo, credo che trascorrerò un'estate molto più tranquilla rispetto a dodici mesi fa".

Dettaglio del sedile della Mercedes W17 di Kimi Antonelli Foto di: Roberto Chinchero

Nel debriefing seguito al Gran Premio d'Austria la Mercedes ha difeso le scelte strategiche adottate a Spielberg. Ascoltando Antonelli, però, si ha la sensazione che quelle spiegazioni non lo abbiano convinto fino in fondo. “Mi è stato detto che la strategia scelta per me era la più veloce - ha spiegato - volevano darmi una possibilità nel finale potendo contare su un set di pneumatici più fresco. Ovviamente ho detto la mia, e resto dell'idea che abbiamo perso la possibilità di fare l'undercut su Verstappen sia alla fine del primo sia del secondo stint. Considerando anche il passo che riuscivo a mantenere, soprattutto con la mescola hard, credo che fermandomi qualche giro prima non avremmo avuto problemi di degrado. Nell'ultimo stint ho segnato il mio giro più veloce a due tornate dalla bandiera a scacchi, quando le gomme avevano ormai percorso venti giri”.

Anche sul problema ai freni, che ha condizionato la sua gara, Antonelli è ancora in attesa di una risposta definitiva. "Ho avuto qualche problema per tutto il weekend, non solo in gara. Nei primi giri, quando mi sono ritrovato alle spalle di Charles, c'era una differenza di temperatura tra il lato destro e quello sinistro dell'impianto frenante: uno era più caldo dell'altro e questo rendeva la macchina un po' instabile in frenata. Anche il pedale era più lungo del normale. La squadra sta indagando sulle cause e credo che oggi saprò qualcosa di più".

Il terzo posto conquistato in Austria ha lasciato inevitabilmente un po' di amaro in bocca. "La mia faccia sul podio? Ovviamente non ero contento. Mi ha dato fastidio essere arrivato così vicino ai primi due senza avere un paio di giri in più per giocarmi le mie possibilità. Sarebbe stato bello provarci. Ma la gara dura 71 giri e c'è poco da recriminare. Diciamo che ho rosicato un po'. Credo anche che siano stati i primi giri a decidere la corsa: se non avessi perso la posizione con Max, probabilmente sarebbe stata una gara diversa".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ora Antonelli cerca una rivincita su una pista che, almeno sulla carta, sembra adattarsi perfettamente alle caratteristiche del suo compagno di squadra. Più che il fattore ‘casa’, a fare di George Russell uno dei favoriti è il suo stile di guida, particolarmente efficace nelle curve veloci e a lungo raggio che caratterizzano Silverstone. Ma Kimi non sembra viverla come una sfida personale.

"Non voglio certo andare in pista pensando a tutti i costi di dover battere George - ha concluso - perché con questo approccio finirei per concentrarmi solo su quell'obiettivo, perdendo di vista il quadro generale. È chiaro che precederlo proprio nella sua gara di casa sarebbe un bel segnale, ma non è solo una questione di nazionalità. Sulla carta questa pista dovrebbe adattarsi molto bene al suo stile di guida, anche se lo stesso si diceva di Barcellona. Ho passato parecchio tempo al simulatore cercando di trovare un approccio il più naturale possibile per affrontare al meglio le curve veloci e molto lunghe di Silverstone. Bisogna essere un po' più delicati con lo sterzo, ed è stato proprio questo l'aspetto sul quale mi sono concentrato maggiormente".