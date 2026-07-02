F1 | Honda: la PU aggiornata con l'ADUO debutterà in Olanda con una camera di combustione ridisegnata

Un nuovo pacchetto aerodinamico e telaistico in Ungheria, seguito da una Power Unit profondamente rivista in Olanda. È questo il piano dell’Aston Martin per provare a dare una svolta alla propria stagione e tentare di riavvicinarsi alle squadre di centro gruppo. Alla vigilia della tappa di Silverstone, Honda ha infatti confermato che il tanto atteso aggiornamento del motore arriverà a Zandvoort.

Il costruttore giapponese aveva fissato come obiettivo l’introduzione di una nuova Power Unit aggiornata grazie all’ADUO attorno alla pausa estiva. Sebbene ci fosse la speranza di riuscire ad arrivare in tempo prima della sosta, magari già in Belgio, uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario, alla fine si è reso necessario più tempo: il nuovo motore arriverà in Olanda, al rientro dalla pausa.

Già poche settimane fa Mike Krack, responsabile delle operazioni Aston Martin a bordo pista, aveva sottolineato con chiarezza come gli aggiornamenti telaistici e aerodinamici fossero indipendenti rispetto a quelli che Honda avrebbe introdotto, confermando di fatto che le novità sarebbero arrivate in momenti diversi. Ora è arrivata anche la conferma da parte del costruttore nipponico, che ha scelto di investire tutte le risorse dell’ADUO di quest’anno in un unico, sostanziale aggiornamento.

Shintaro Orihara, Honda Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“Ho continuato a parlare di estate, ma forse è una risposta un po’ banale. Preferisco dire che il nostro obiettivo è l’Olanda. Stiamo lavorando duramente per completare la lista delle attività e riuscire a portare nuova potenza nei Paesi Bassi. È quello il nostro target”, ha spiegato Shintaro Orihara, colui che gestisce le operazioni Honda in pista.

Al di là del quadro temporale su quando dovrebbero arrivare queste novità, il tecnico nipponico ha offerto una chiave di lettura ben più interessante sulle aree in cui si concentreranno con maggiore intensità. Per esempio, non sarà necessario intervenire sul telaio per una diversa integrazione della Power Unit, perché Honda ha confermato che gli sviluppi riguarderanno soprattutto la parte legata alla combustione del motore termico, oggi uno dei punti più deficitari.

“Ci siamo concentrati sul lavoro interno. Il nostro punto focale è migliorare le prestazioni del motore. Stiamo intervenendo sulla forma della camera di combustione, e andremo anche a modificare la pre‑camera; inoltre cambieremo nuovamente la geometria della camera di combustione per migliorare l’efficienza del processo”, ha aggiunto Orihara.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Stiamo lavorando anche per ridurre gli attriti modificando il sistema di lubrificazione. Sono tutte attività in corso. E naturalmente puntiamo anche a migliorare l’affidabilità, perché se aumentiamo le prestazioni dobbiamo alzare anche l’affidabilità. La lista delle cose da completare è ancora piuttosto lunga, ma stiamo lavorando duramente per riuscire a portare le novità in Olanda”.

Chiaramente, modificando il modo in cui lavora la combustione sarà necessario verificare anche che, sul fronte della guidabilità, la Power Unit possa offrire un passo avanti. Anche perché, insieme alle difficoltà emerse con il cambio (il primo realizzato interamente da Aston Martin) c’è margine di miglioramento soprattutto in fase di scalata, dove l’interazione tra freno motore, trasmissione e MGU‑K durante la ricarica non è ancora ottimale.

“La nuova PU è stata sviluppata con l’obiettivo esclusivo di migliorare le prestazioni, ma abbiamo modificato le caratteristiche della combustione. Questo significa che dobbiamo ottimizzare nuovamente i nostri parametri per affinare la guidabilità. In questa fase ci stiamo concentrando proprio sul migliorare la guidabilità di questa unità, e l’approccio che stiamo adottando verrà trasferito anche alla nuova PU per ottimizzare al meglio le impostazioni.

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

Almeno per ora Honda non ha voluto specificare quanti cavalli si aspetta di guadagnare con questo aggiornamento, ma ritiene che permetterà di compiere un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale. In termini di ADUO, il costruttore giapponese si dovrebbe collocare oltre l’8%, tanto che pochi mesi fa era stata introdotta una nuova fascia dedicata a chi presentava un ritardo superiore al 10%, pensata proprio per Honda.

Un aiuto necessario per risalire la china, perché al momento Honda si trova particolarmente indietro sia in termini di potenza sia di affidabilità. Ogni novità introdotta dovrebbe quindi contribuire a compiere un passo avanti netto, avvicinandosi progressivamente alle squadre di centro gruppo e, si spera, anche alla zona punti.

“Conosco il numero dal banco prova, ma non posso divulgarlo. L’obiettivo è ottenere un passo avanti davvero significativo, non introdurre piccoli incrementi. Allo stesso tempo, in Formula 1 non esistono magie: non credo che con un solo step riusciremo a colmare il gap, per esempio, con Mercedes o Red Bull. Ma puntiamo comunque a portare un progresso di rilievo”.