F1 | Simulazione MegaRide: i curvoni veloci di Silverstone generano grandi stress sulle gomme

A Silverstone la Formula 1 cambia pelle. Appena una settimana dopo il Gran Premio d’Austria, il Mondiale torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dove la sfida sarà totalmente diversa. Quello inglese è uno dei circuiti più iconici e selettivi del calendario: un tracciato in cui la velocità non basta, perché tra curvoni ad altissima percorrenza, carichi laterali estremi e meteo sempre pronto a complicare tutto, serve una vettura dal setup inattaccabile.

Mercedes rilancia Russell

Nel Gran Premio d’Austria George Russell ritrova la vittoria, gestendo la gara dall’inizio alla fine. Terzo il suo compagno di squadra Kimi Antonelli che, dopo le difficoltà iniziali, porta a casa punti preziosi in ottica mondiale.

Tra le due Mercedes si inserisce Max Verstappen, protagonista di un weekend solido anche grazie ai numerosi aggiornamenti portati in pista.

Deludente, invece, il weekend della Ferrari, che soffre il grande deficit di potenza su una pista dove il motore conta molto. Nonostante l’aggiornamento ADUO 1, che ha potenziato il motore di circa 5 cavalli, il gap sui rettilinei del circuito austriaco è stato evidente fin dalle prove libere. Hamilton chiude così quinto, mentre Leclerc addirittura ottavo.

Grafico MegaRide, GP Gran Bretagna Foto di: MegaRide

Una pista veloce che chiede mescole dure

Il circuito di Silverstone è caratterizzato da curve ad alta percorrenza che mettono a dura prova piloti e monoposto.

Per massimizzare la performance, l’efficienza aerodinamica è fondamentale: la cosa più difficile da trovare è il giusto compromesso fra avere la stabilità nei curvoni veloci senza penalizzare la velocità di punta.

Il setup della vettura sarà orientato su sospensioni rigide, per garantire stabilità e reattività, e su un’altezza da terra media, così da consentire alle vetture di sfruttare i cordoli nelle curve veloci del circuito.

A causa degli elevati carichi laterali che si generano su questa pista, Pirelli mette a disposizione dei team le mescole più dure: C1, C2 e C3. A complicare ulteriormente la gestione delle gomme è la presenza del weekend Sprint, quindi con una sessione di qualifiche e una gara in più da gestire.

Si controllano i carichi laterali

Dalle analisi degli ingegneri MegaRide è subito chiaro che lo stress termico sugli pneumatici sarà elevato e andrà gestito con attenzione.

Il tratto più critico è indubbiamente lo snake da curva 11 a curva 14, la sequenza Maggotts-Becketts-Chapel: affrontato ad altissima velocità, genera carichi laterali molto elevati che stressano notevolmente le coperture.

Attenzione anche a curva 9, Copse, un curvone veloce che si affronta in pieno a circa 290 km/h e richiede estrema precisione di inserimento. Anche in questa curva i carichi laterali generati sono molto elevati.

L’usura attesa è molto elevata, sia per gli elevati carichi laterali generati sia per l’elevata abrasione dell’asfalto: livelli simili si sono già visti nel GP del Giappone. A essere leggermente più sollecitati saranno gli pneumatici di destra, a causa del maggior numero di curve a sinistra.

Attenzione anche al possibile insorgere del graining nelle fasi iniziali del weekend: il clima britannico e la pista ancora green potrebbero creare le condizioni ottimali per l’innesco del fenomeno.

Grafico MegaRide, GP Gran Bretagna Foto di: MegaRide

Alta usura delle gomme: si prevedono due pit

Il tema dell’usura e, quindi, della gestione delle gomme sarà centrale nel corso del weekend per determinare la strategia migliore. La scelta è probabilmente orientata sui due pit stop, ma è lecito aspettarsi sorprese.

Attenzione anche alle altre variabili: il famoso clima inglese o l’ingresso di una safety car possono stravolgere le strategie e favorire chi riuscirà ad approfittarne.