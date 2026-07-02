F1 | Mattoncini in pista a Silverstone: prima del GP i piloti si sfideranno su go-kart fatti di LEGO

A Silverstone il giro di parata non sarà soltanto il preludio alla gara, ma un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo. Lo scorso anno il trofeo del Gran Premio britannico era stato realizzato interamente con mattoncini Lego, un dettaglio che aveva aggiunto un tocco inaspettato a uno dei simboli più iconici del calendario. Quest’anno, invece, quel tocco cambia forma.

I piloti di Formula 1 saliranno su ventidue kart Lego costruiti come fossero prototipi in miniatura. L’idea nasce dal successo inatteso della parata di Miami del 2025, quando le vetture Lego (in quel caso capaci di ospitare entrambi i piloti del team) trasformarono il giro della parta in una vera gara improvvisata tra le dieci auto presenti, con mattoncini che finirono ovunque lungo il tracciato.

Questa volta si è scelto di trasformare l’idea in un progetto ancora più ambizioso. Tutti i ventidue piloti avranno a disposizione kart individuali realizzati con 28.000 mattoncini Lego per il tradizionale giro di parata di domenica a Silverstone. I kart sono stati costruiti da un team di venti designer e ingegneri, che ha dedicato oltre 6.400 ore di lavoro nella fabbrica Lego in Repubblica Ceca. Le piccole vetture possono raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

LEGO minicars Foto di: Formula 1

Ogni vettura pesa 280 kg, di cui 65 kg composti da mattoncini Lego, ed è dotata di ruote standard da go‑kart. I piloti le guideranno nel consueto giro di parata, che questa volta non avverrà sul camion come da tradizione, ma direttamente su questi kart che promettono di aggiungere un ulteriore elemento di spettacolo.

"La parata dei piloti di F1 dello scorso anno a Miami con le grandi auto Lego è stata uno dei momenti più memorabili e discussi della stagione, capace di catturare l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e di mostrare un lato diverso di questo sport", ha dichiarato Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1.

"Quest'anno stiamo partendo da quel momento per creare uno spettacolo incredibile per i tifosi presenti al Gran Premio di Gran Bretagna e per quelli che lo seguiranno a livello globale. C'è qualcosa di veramente speciale nel fondere insieme il mondo della Formula 1 e quello del gioco Lego, unendo innovazione, creatività e intrattenimento in un modo che può ispirare ed emozionare i fan di tutte le età".

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha aggiunto: "L'entusiasmo dei piloti e dei fan alla parata di Miami dello scorso anno era impossibile da ignorare. Tifosi e piloti ce lo hanno chiesto, e ora li abbiamo accontentati. Volevamo fare le cose ancora più in grande rispetto allo scorso anno e assicurarci di continuare a sorprendere e far divertire i nostri appassionati. Non vediamo l'ora di vedere cosa faranno i piloti quando scenderanno in pista con questi kart".