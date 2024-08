F1 | Sainz fermato dal cambio: "Sarà una sorta di weekend Sprint per me"

Carlos Sainz non poteva avere troppo da dire al termine della prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dopo aver annunciato che il suo futuro sarà con la Williams, il pilota spagnolo aveva detto che finalmente avrebbe potuto approcciarsi in maniera più rilassata ai weekend di gara, ma ci si sono messi il clima e la sua Ferrari a giocargli un brutto scherzo.

Il turno mattutino è stato condizionato dalla pioggia e da un vento piuttosto forte, che ha portato tutti quanti a girare davvero poco. Poi però è uscito il sole su Zandvoort e la seconda sessione di prove libere si è disputata con la pista asciutta. Ma il figlio d'arte non ne ha potuto approfittare, perché il cambio della sua SF-24 lo ha lasciato a piedi dopo appena 7 giri.

Una disavventura che lo ha relegato al fondo della classifica, ma che soprattutto gli ha impedito di raccogliere informazioni per il resto del weekend. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, se non altro, questo guasto non gli costerà una penalità, quindi non gli imporrà un ulteriore handicap oltre al prezioso tempo perso.

"In sostanza oggi non ho girato. Ho fatto soltanto tre giri nella FP1 a causa del meteo, ma quella è una cosa che ha colpito tutti. Nel secondo turno abbiamo avuto un problema al cambio che ci ha fatto perdere completamente la sessione, facendo appena 2-3 giri lanciati", ha detto Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sarà una sorta di weekend Sprint per me, perché avrò solo una sessione per provare a recuperare il terreno perso e per fare bene. Domani mattina dovrò partire subito forte nelle Libere 3 per fare in modo di trovare immediatamente il passo, sperando poi di fare delle buone prestazioni", ha aggiunto.

Il problema è che quella di oggi è parsa una giornata particolarmente complicata per la Ferrari, perché anche il suo compagno Charles Leclerc non è riuscito a fare meglio del nono tempo, accusando un gap di oltre sette decimi. Del resto, il tracciato olandese era sulla carta una delle piste più complicate per la Rossa.

"Non è stata una situazione ideale, avevamo bisogno di stare in pista con entrambe le macchine, perché sapevamo che questa era una delle piste più complicate per noi, probabilmente per le curve molto lunge e molto veloci. Sarebbe stato meglio provare delle cose con due macchine, ma domani mattina faremo del nostro meglio per recuperare il tempo perso", ha concluso Carlos.