F1 | Russell: "Con la W14 B potrei rivedere le mie previsioni"

Carica lettore audio

A Melbourne la Mercedes s'è scoperta più competitiva rispetto alle prime uscite stagionali e, soprattutto, più vicina alle prestazioni delle Red Bull durante le qualifiche.

La tipologia d'asfalto, poco aggressivo sulle gomme, ha aiutato le W14 ad avere meno degrado e a sfruttare meglio ogni tipologia di mescole a disposizione dei team nel terzo fine settimana di gara della stagione.

3 i decimi che hanno separato le Frecce Nere dalla Red Bull di Max Verstappen, autrice della pole position. Un divario diminuito anche grazie al lavoro di comprensione del materiale fatto dal team, ma non sufficiente per soddisfare un team che ha sempre l'ambizione di lottare per vincere gare e titoli.

"Ovviamente dopo una qualifica frustrante come quella di Sakhir si dicono alcune cose nella foga del momento, insomma, a caldo", ha ammesso George Russell parlando della sua previsione legata al fatto che Red Bull potrebbe vincere tutte le gare della stagione 2023.

"Penso ancora che la Red Bull sia ancora di una classe superiore a tutti gli altri e, guardando alle qualifiche di Melbourne, stando a quello che ha affermato Max [Verstappen] le Red Bull avevano ancora qualcosa in tasca in termini di prestazioni".

"A Melbourne abbiamo preso 3 decimi dalle RB19, ed è poco. Di solito sono un secondo avanti. Ma in quel frangente sono stati 3 decimi più veloci di noi. E' comunque un distacco enorme nel mondo della Formula 1".

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes sta lavorando incessantemente da inizio anno a una nuova versione della W14, rivelatasi deludente già nei test di Sakhir e confermatasi sbagliata nelle prime tre uscite della stagione.

Ecco perché la versione 'B' dell'attuale Freccia Nera è molto attesa dai vertici del team tedesco. Ma anche dai piloti, tanto da portare Russell ad affermare che se le novità che oggi stanno dando buoni riscontri in galleria del vento dovessero confermarsi tali anche in pista, potrebbe rivedere la sua celebre dichiarazione di inizio stagione: "Red Bull vincerà tutte le gare".

"Non ci arrenderemo, continueremo a spingere. In questo momento dobbiamo aspettare, dovremo rivalutare la situazione quando porteremo gli aggiornamenti che aspettiamo e li monteremo sulla monoposto".

La maggior parte delle componenti della nuova versione della W14 non sono attese prima del Gran Premio dell'Emilia Romagna che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dopo le tappe di Baku e Miami. Dunque in riva al Santerno potremmo assistere alla prima uscita della nuova arma di George Russell e Lewis Hamilton.

"Solo la prima volta che scenderemo in pista sapremo se funzioneranno come ci aspettiamo e se potremo lottare con le Red Bull. Ma si, perché no?", ha concluso il 25enne pilota britannico della Mercedes.