F1 | Horner: "Ricciardo pronto per la pista, ma ha cambiato stile"

Dopo due anni passati in Renault e altri due alla corte della McLaren, Daniel Ricciardo ha fatto ritorno a dove tutto era iniziato, ovvero alla Red Bull. La squadra di Milton Keynes ha infatti curato e finanziato la carriera del pilota australiano fino al termine della stagione 2018, quando Ricciardo ha scelto di perseguire nuove avventure, seppur non abbiano portato il risultato sperato.

L’adattamento al team di Woking si è rivelato più complicato del previsto e la concorrenza interna di Lando Norris ha messo a dura prova il pilota di Perth, il quale ha poi concluso il suo contratto con la squadra inglese con un anno di anticipo sulla naturale scadenza. McLaren ha poi scelto di puntare su Oscar Piastri, facendo una scommessa su un giovane talento proveniente dalle categorie propedeutiche.

Sebbene Ricciardo avesse inizialmente preso in considerazione l'idea di trasferirsi in un'altra scuderia, alla fine ha ritenuto che un anno come terzo pilota della Red Bull sarebbe stata una scelta migliore per lui. La Red Bull ha in programma di utilizzare l’australiano sia come riserva che come collaudatore per tutto il 2023 e, per questo, gli ha concesso un ampio periodo al simulatore per farlo tornare al passo con gli attuali sviluppi della vettura.

Tuttavia, dopo aver osservato da distante il suo ritorno al simulatore, la Red Bull ha rivelato che Ricciardo ha fatto quasi fatica a riconoscere lo stile a cui l’australiano li aveva abituati nel suo percorso a Milton Keynes. "Penso che il problema sia quando guidi una macchina che ovviamente ha i suoi limiti, ti adatti e cerchi di adattarti per estrarre il massimo da quella macchina", ha spiegato Christian Horner.

“Quando è tornato, [per noi] era chiaro che ha preso alcune abitudini che non conoscevamo come quelle del Daniel che ci aveva lasciato due o tre anni prima [per andare in Renault]”.

"Ma dopo le vacanze natalizie e la possibilità di resettare, quando è tornato e si è dedicato al lavoro per il 2023, ha iniziato subito a lavorare. Credo che gli piaccia la sensazione della vettura nel mondo virtuale, che sembra essere ben correlata a ciò che vediamo nel mondo reale. Credo che sia desideroso di correre in macchina per confermarlo, ma di certo lo stiamo vedendo tornare ad essere molto più simile al Daniel che conoscevamo".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Per quanto la sua intenzione fosse quella di prendersi un periodo di pausa dalle gara, magari percorrendo gli Stati Uniti coast-to-coast, Horner ha spiegato che Ricciardo sarebbe subito pronto a tornare in pista anche dal punto di vista fisico: “Direi che gli mancano circa 10 minuti per essere pronto. È in buona forma. Si è mantenuto in forma. Abbiamo dovuto nutrirlo un po'. Non so cosa gli abbiate fatto!”, ha detto il Team Principal della Red Bull scherzando nei confronti della McLaren.

“È tornato un po' magro, ma ora è più in forma. Penso che si stia allenando duramente e che sia pronto ad andare in campo se ne ha la possibilità”.

Durante lo scorso weekend, Ricciardo ha preso parte al suo primo Gran Premio della stagione in qualità di riserva e, appuntamento dopo appuntamento, sta tornado ad essere come un ingranaggio oleato all'interno della squadra Red Bull. " [Daniel] Si sta davvero impegnando. Ha partecipato a tutti i briefing, ha lavorato duramente al simulatore nel Regno Unito, facendo un po' di supporto alla gara e un po' di lavoro di sviluppo”.

Daniel Ricciardo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Daniel è un'energia positiva da avere intorno ed è bello vederlo ritrovare il suo spirito, vedere quel grande sorriso sul suo volto e illuminare una stanza quando entra. Speriamo che riscopra l'amore per questo sport. Farà un po' di test per noi nel corso dell'anno e vedremo come andrà. Ma credo che sia un'esperienza diversa”.

"Deve essere molto dura per lui non essere un pilota da corsa questo fine settimana, ma si è buttato e sta abbracciando questo nuovo ruolo".