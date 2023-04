F1 | Ferrari: Montecchi (per ora) ha preso il posto di Sanchez

Carica lettore audio

Si lavora. La Ferrari deve dare una svolta al mondiale 2023 dopo tre gare nelle quali i rospi difficili da digerire sono stati più delle soddisfazioni. A Maranello si agisce su due fronti: trasformare la SF-23 da brutto anatroccolo a cigno e attrarre alla Gestione Sportiva facce nuove, capaci di portare una ventata di entusiasmo e, soprattutto, di idee fresche.

Due compiti complicati da portare a termine, proprio come la revisione chiesta alla FIA sulla penalità di 5 secondi attribuita dal collegio dei commissari sportivi a Carlos Sainz dopo la macchinata data a Fernando Alonso alla ripartenza dalla bandiera rossa. Per ottenere un risultato positivo è necessario portare nuovi elementi significativi e rilevanti utili a cambiare un verdetto che per regolamento FIA sarebbe inappellabile.

La Ferrari per difendere il suo pilota si è lanciata in un vicolo che potrebbe sembrare cieco, ma a Maranello sono convinti di aver trovato un nuovo elemento che potrebbe far riaprire il caso. Nella GeS hanno preferito che non si lasciasse nulla di intentato a sostenere Sainz e con coraggio si sono gettati in questa nuova avventura nella quale mettono sul piatto anche il potere politico del Cavallino.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Ma le aspettative principali sono puntate sull’evoluzione della rossa. Fred Vasseur, parlando con la stampa mercoledì, ci ha tenuto a dire che la monoposto non sarà una versione B della SF-23, limitandosi a dire che sono state anticipate ai GP precedenti le modifiche che erano pianificate per Barcellona, come se si trattasse di un normale sviluppo.

Dopo aver promesso al suo insediamento sulla tolda di comando di Maranello, il francese non vuole alimentare inutili speranze, augurandosi che a parlare dall’inizio della stagione europea siano più i fatti delle chiacchiere. Dopo aver scommesso sul potenziale della rossa che, finora, non si è visto, preferisce avere un approccio più guardingo, aspettandosi dal gruppo tecnico capitanato da Enrico Cardile delle risposte.

In realtà la Ferrari sta facendo il massimo sforzo per cercare di salvare un campionato: in attesa che arrivino dei rinforzi, il ruolo di Head of Vehicle Concept lasciato libero dal dimissionario David Sanchez sarebbe stato affidato a una figura interna. Ci riferiamo a Fabio Montecchi, l’ingegnere emiliano che dallo scorso anno è stato nominato Chief Project Engineer. Tecnico molto esperto in materia di telai e sospensioni è una delle colonne dello staff di Cardile.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sta lavorando gomito a gomito con Diego Tondi che è il capo dell’aerodinamica per sfornare una serie di novità che vedremo diluite fino al GP di Spagna, quando i tifosi del Cavallino avranno la visione della Ferrari che sarà chiamata ad arrampicarsi almeno al ruolo di seconda forza, nella speranza di rimettersi in caccia delle imprendibili Red Bull.

Le modifiche al fondo, oltre che al diffusore, alla sospensione posteriore e alla forma delle pance implicano una profonda revisione del progetto iniziale, correggendo gli errori della SF-23 e ripartendo da un setup, quello australiano, che ha indicato una possibile strada di sviluppo per far emergere quel potenziale della rossa che finora è rimasto inespresso…